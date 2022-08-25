Başkentte, Büyük Taarruz'un 100. yılında kahramanlık türküleri seslendirilecek

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yılında başkentte, kahramanlık türküleri seslendirilecek.

CSO Ada Ankara açık alanda kurulacak dev sahnede gerçekleştirilecek, danslı kahramanlık türkülerinin yer alacağı "Büyük Zaferin 100. Yılı Ankara Özel Konseri"nde, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları şef Cem Gürdal yönetiminde sahne alacak.

Konserde, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel olarak hazırlanan repertuvarla "Fetih Marşı", "Seymen Zeybeği", "O Mübarek Bayrak", "Türk Çocuğunun Şarkısına", "Eğilmez Başın Gibi", "Altın Kibik", "Çırpınırdı Karadeniz", "Hoşgelişler Ola" gibi eserler koro eşliğinde seslendirilecek.

Konserin ardından Yusuf Güney ve Aşkın Nur Yengi de kendi gruplarıyla özel olarak hazırlanan repertuvarlarını başkentlilerle buluşturacak.

Başkentliler, 30 Ağustos akşamı verilecek konserlere ücretsiz katılabilecek.