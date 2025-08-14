Büyükkılıç Soysallı Milli Parkı\'nda

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesindeki Soysallı Milli Parkı'nı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ilçenin eşsiz doğasıyla öne çıkan Soysallı Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Soysallı Milli Parkı'nın gelen ziyaretçilere görsel şölen sunduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, parkta bulunan çocuklarla da bir araya gelerek, Kayserispor forması hediye etti.