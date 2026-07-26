Çakallı'nın Meşhur Menemeni - Son Dakika
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Çakallı'nın Meşhur Menemeni

Çakallı\'nın Meşhur Menemeni
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Çakallı Mahallesi, 85 yıllık gelenekle menemen lezzeti sunmaya devam ediyor. Aile geleneği sürüyor.

Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi, yıllardır Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri meşhur menemeniyle ağırlamaya devam ediyor.

Kavak ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi, yaklaşık 85 yıldır Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçileri meşhur menemeniyle ağırlıyor. Yıllar önce başlayan lezzet yolculuğu aile geleneği olarak dördüncü kuşağa aktarılırken, Çakallı menemeni Türkiye'nin önemli gastronomi değerleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Çakallı'nın eski menemencilerinden birinin oğlu olan 71 yaşındaki Nazmi İnanç, babasının 1949 yılında başlattığı mesleği uzun yıllar kardeşleriyle birlikte sürdürdüğünü, bugün ise bayrağı oğullarına devrettiklerini söyledi. Babasının 1940'lı yıllarda Çakallı Köprüsü yakınındaki kerpiçten yapılmış iş yerinde kasaplık yaptığını ve isteyen müşterilere et pişirdiğini belirten İnanç, "1949 yılında bir kamyon şoförünün isteği üzerine babam ilk kez menemen yaptı. Daha sonra bu lezzeti isteyenlerin sayısı arttı. Yolculuk yapanların ilgisiyle birlikte bölgede yeni menemenciler açıldı ve Çakallı zamanla menemeniyle tanınan bir yer haline geldi" dedi.

Bölgede bugün yaklaşık 20 menemenci bulunduğunu ifade eden İnanç, aile mesleğinin nesilden nesle aktarıldığını vurgulayarak, "Bu işi yarım asra yakın kardeşlerimle birlikte yaptım. Şimdi oğullarıma devrettim. Onlar da bu geleneği torunlarıma öğretiyor. Menemencilik ailemizde dördüncü kuşağa doğru ilerliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Menemen, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çakallı'nın Meşhur Menemeni - Son Dakika

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