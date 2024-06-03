Çakmak Yaylası: Malatya'nın Gizli Cenneti

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Çakmak Yaylası muhteşem doğasıyla hayran bırakıyor

MALATYA - Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan bin 400 rakımdaki Çakmak Yaylası, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bulunan bin 400 rakımdaki Çakmak Yaylası, farklı türlerdeki kaya oluşumları, yayla çiçekleri, kendine özgü evleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Çakmak Mahalle Muhtarı Bülent Çakmakçı, kentin tahıl ambarı olarak bilinen ve yöreye ait türkülerle öne çıkan ilçenin, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunduğunu aktardı. Çakmakçı, Kapadokya'daki peri bacalarına benzetilen renkleri ile de dikkatleri üzerine çeken doğal kaya oluşumlarının yanı sıra çok sayıda sıra dışı jeomorfolojik oluşumların da bölgeye ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

Eşsiz doğası ile Karadeniz'i aratmayan, bir bölümü Arapgir ilçesi sınırlarına kadar uzanan Çakmak Yaylası'nın temiz havası ve kendine özgü atmosferiyle kentin önemli merkezlerden biri olduğunu kaydeden Arapgir Sugeçti Mahalle Muhtarı Halil Durak ise yerli ve yabancı turistleri Arguvan'ı ziyaret etmeye davet eti.