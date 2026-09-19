Çameli, Cittaslow iş birliği toplantısında projelerini tanıttı

Cittaslow Türkiye ile Cittaslow KKTC arasındaki iş birliğini geliştirmek ve kentler arasındaki deneyim paylaşımını artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda Çameli ilçesi temsil edildi.

Cittaslow Türkiye - Cittaslow KKTC İş Birliği Geliştirme Toplantısı gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, proje koordinatörleri Nimet Cansu Cingör ve Emirhan Akşit ile birlikte katılım sağladı.

Toplantıda, Çameli'nin Cittaslow ağına katılmasının ardından ilçede yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan vizyon projeler hakkında sunum yapıldı. İlçede Cittaslow kriterleri doğrultusunda sürdürülen faaliyetler, yerel değerlerin korunmasına yönelik projeler ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri katılımcılarla paylaşıldı.

KKTC kentlerine teknik ziyaret

Program kapsamında Yeniboğaziçi, Lefke, Mehmetçik-Büyükkonuk, Geçitkale-Serdarlı ve Tatlısu Cittaslow kentlerine teknik ziyaretler düzenlendi. Ziyaretlerde yerel üretimin desteklenmesi, kültürel mirasın korunması, kırsal kalkınma ve sürdürülebilir turizm alanlarında uygulanan projeler yerinde incelendi. Ziyaretlerle iki ülke kentleri arasındaki tecrübe paylaşımının güçlendirilmesi hedeflendi.