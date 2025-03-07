Cami Hat Sanatıyla Süsleniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cami Hat Sanatıyla Süsleniyor

İmam Fatih Korkmaz, Giresun'daki camiyi kaligrafi ile süsleyerek cemaatin takdirini kazandı.

07.03.2025 14:32
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Görev yaptığı camiyi hat sanatıyla nakış nakış süsledi

GİRESUN - Giresun'un Dereli ilçesi Çalca köyünde imam Fatih Korkmaz görev yaptığı camiyi hat sanatıyla süsledi.

Cami içerisine 20'den fazla Osmanlı, Selçuklu ve İslami kaligrafi motifleri yaptığını anlatan 38 yaşındaki imam Hatip Fatih Korkmaz, bunları yaparken büyük zevk duyduğunu söyledi. Korkmaz 6 yıldır Çalca Köyü Camii'nde görev yaptığını belirterek "Camimizin eksiklerini gidermeye ve her geçen gün güzelleştirmeye çalışıyorum. Bu minvalde camiye hat sanatı ile yeni bir hava geleceğini düşünerek kolları sıvadım ve duvarlara hat çizmeye başladım. İmkanlar ölçüsünde bir usul belirleyerek yaptığım bu çalışma sonucunda cemaatimden ve meslektaşlarımdan güzel yorum ve mesajlar aldım" dedi.

Hat sanatını Halk Eğitim Merkezinde öğrendi

Hat sanatını ağabeyinden ve Halk Eğitim Merkezlerinde kendini yetiştirerek öğrendiğini anlatan Korkmaz, "Küçüklüğümde hat sanatını meraklı olduğum için ağabeyimle beraber buna çalışıyorduk. Daha sonra ben Halk Eğitim Merkezinin açtığı kurslara katılarak kendimi yetiştirmeye çalıştım. Yaklaşık 20 yıldır da aktif olarak görev yaptığı camilerde İslami kaligrafi motifler yapmaya başldım.2019 yılından bugüne kadar da Çalca Köyü Camiinde görev yapmaktayım. Sade mescit görünümünde olan bu cami içerisine de bir yıl önce Osmanlı, Selçuklu ve İslami kaligrafi motifleri eserleri yapmaya başladım. Elbette ki hat sanatı yapmak ve malzemeleri pahalı ama ben görev yaptığım camilerde kendi imkanlarımla gönüllü olarak yapıyorum. Bugün 20'den fazla süslemeyle cami mescit görünümünden çıkarak daha güzel bir görünüme sahip oldu. Cami cemaatimizde bunu takdir ediyor elbet" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: İHA

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