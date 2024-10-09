Camiler Müslüman Hayatının Kalbidir

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Camiler Müslüman hayatının merkezi"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camiler şehirlerimizin süsü ve kalbi. Müslüman hayatının merkezi olarak kabul ettiğimiz yerler. Onun için 150 bin civarında Diyanet İşleri Başkanlığımız mensubuyla camiler haftasını1 Ekim'den itibaren kutluyoruz" dedi.

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Cami'nde "Gözlerden gönüllere senin kadrajından camiler ve cami eksenli din hizmetleri" temalı fotoğraf sergisi açıldı. Sergi 33 parça fotoğraftan oluşuyor. Açılışa katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, camilerin Müslüman hayatının merkezinde olması gerektiğini belirterek, "Camiler şehirlerimizin süsü ve kalbi. Müslüman hayatının merkezi olarak kabul ettiğimiz yerler. Onun için 150 bin civarında Diyanet İşleri Başkanlığımız mensubuyla camiler haftasını 1 Ekim'den itibaren kutluyoruz. Camiler, din görevlilerimizle hayatın merkezi haline geliyor. O kadar özdeşleşmiş ki birbirinden ayırmak mümkün değil. Hocalarımız olmasa camilerin bir anlamı olmaz. Camilerimiz olmasa hocalarımızın bir anlamı olmaz" ifadelerin kullandı.

"Camiler bütün sıcaklığı ile müminleri kuşatıyor"

Allah'ın merhametine dikkati çeken Prof. Dr. Erbaş, şunları kaydetti:

"Camiler bütün sıcaklığı ile ilim, irfan, bilgi, hikmet merkezi oluşuyla müminleri kuşatıyor içine alıyor. O yüzden Peygamber efendimiz hicret ettiğinde orayı cami ile nurlu şehir haline getirdi. Bunun temelini Mescid-i Nebevi'de attı. Beytullah'tan sonra ikinci büyük mabedimiz Mescidi Nebevi. Orada aynı zamanda bir okul kurdu. Mescidi Nebevi'nin içinde. Ona da bir suffe diyoruz. Yani mektep anlamında. O okulda nice talebeleri yetiştirdi peygamber efendimiz. Onların Muallimi peygamberimiz idi. Tüm hocalarımızla birlikte camilerimiz madem ki hayatın merkezi, o zaman sadece ezan okunan ve namaz kılındıktan sonra kapatılan bir yerler olarak camilerimizi kullanışsız halde bırakmayalım."