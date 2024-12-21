Çan\'da Kışın Şeftali ve Erik Çiçek Açtı

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde şeftali ve erik ağacının aralık ayında çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.

Ozancık köyünde çiftçi Bedri Avcı'ya ait şeftali ağacı, kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde çiçek açtı.

Avcı, şeftali ağacında aralık ayında ilk kez çiçek gördüğünü belirterek, "Evimin önündeki şeftali ağacı bu mevsimde çiçek açtı. Gerçekten çok şaşkınız." dedi.

Ozancık'a yakın köydeki bir erik ağacının da çiçek açtığı görüldü.