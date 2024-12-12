Çanakkale'de Dev Mehmetçik Heykeli - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Çanakkale'de Dev Mehmetçik Heykeli

Çanakkale\'de Dev Mehmetçik Heykeli

Gelibolu'daki tanıtım merkezine dev Mehmetçik heykeli konuldu, detayları paylaşıldı.

12.12.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nin girişine bir süre önce konulan dev Mehmetçik heykelinin hazırlık sürecine ilişkin görseller paylaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda 4,5 metre boyundaki heykelin yapım sürecine ilişkin detaylara yer verildi.

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, paylaşımda yer verilen açıklamasında, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ziyaretçileri tarihin derinliklerine götürecek bir adım daha attıklarını belirtti.

Ziyaretçileri, "Çanakkale geçilmez" destanını yazan kahraman Mehmetçik'in dev heykelinin karşıladığını belirten Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Hiper-realistik detaylarla hazırlanan bu heykel, dönemin fedakarlığını ve Mehmetçik'in cesaretini tüm gerçekliğiyle yansıtıyor. Göz göze geldiğinizde, Çanakkale'nin o büyük ruhunu daha derinden hissedecek, tarihimizin kahramanlık dolu sayfalarına tanıklık edeceksiniz. Ecdadımızın mirasına sahip çıkıyor, bu büyük zaferi her yaştan ziyaretçimize aktarmaya devam ediyoruz. Siz de bu eşsiz atmosferi deneyimlemek için Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne davetlisiniz."

Kaynak: AA

Gelibolu Yarımadası, Kültür Sanat, Edebiyat, Gelibolu, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de Dev Mehmetçik Heykeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:59 CHP’li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı CHP'li Vekil adına kiralanan araç kaza yaptı
18:46 Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet’ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata Fenerbahçeliler çılgına döndü: Samet'ten maç başlar başlamaz inanılmaz hata
18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
18:23 Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı
18:19 Bahçeli’ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz Bahçeli'ye sert bakışıyla konuşulan Dervişoğlu: Biz onun ne olduğunu biliriz
18:11 2030 ve 2034 Dünya Kupası’nın ev sahipleri belli oldu 2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
18:01 Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı Analistler Dogecoin fiyatı için yeni hedeflerini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 14:48:58. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Dev Mehmetçik Heykeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.