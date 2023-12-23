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Çanakkale'de düzenlenen En Güzel Deve Yarışması'nda birinci olan deve belli oldu - Son Dakika
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Çanakkale'de düzenlenen En Güzel Deve Yarışması'nda birinci olan deve belli oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen En Güzel Deve Yarışması'nda Antalya'dan getirilen Çılgın Özer adlı deve birinci seçildi. Yarışmada toplam 11 deve değerlendirildi ve 200 deve mücadele edecek olan Geleneksel Deve Güreşleri'ne hazırlık yapıldı.

Çanakkale\'de düzenlenen En Güzel Deve Yarışması\'nda birinci olan deve belli oldu
23.12.2023 - 20:18,  Güncelleme: 20:21
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen "En Güzel Deve Yarışması"nda sahibinin Antalya'dan getirdiği "Çılgın Özer" adlı deve birinci seçildi.

Bayramiç'te yarınki Geleneksel Deve Güreşleri öncesi, develerin de yer aldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

Kortejin ardından Akbulut Meydanı'nda çeşitli illerden getirilen develerin değerlendirmeye alındığı güzellik yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada 11 deveye 10 jüri üyesi puan verdi.

Antalya'dan sahibinin getirdiği "Çılgın Özer" adlı deve 86 puanla birinci, Muğla'nın Bodrum ilçesinden "Ruan Ribella" 76 puanla ikinci, Bayramiç'ten "Aslan Zeybek" 75 puanla üçüncü oldu.

Geleneksel Deve Güreşleri'nde çeşitli illerden yaklaşık 200 deve mücadele edecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale'de düzenlenen En Güzel Deve Yarışması'nda birinci olan deve belli oldu - Son Dakika
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