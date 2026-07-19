Çanakkale'de Uluslararası Seramik Sempozyumu Başladı - Son Dakika
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Çanakkale'de Uluslararası Seramik Sempozyumu Başladı

Çanakkale\'de Uluslararası Seramik Sempozyumu Başladı
19.07.2026 15:21
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Çanakkale'de düzenlenen sempozyum, kentin seramik kimliğini gelecek kuşaklara taşımayı hedefliyor.

Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Kaleseramik tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Seramik Sempozyumu" başladı.

ÇOMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Prof. Yeşim Zümrüt, AA muhabirine, kentin seramik kimliğini gelecek kuşaklara taşımak amacıyla düzenlenen "1. Uluslararası Çanakkale Seramik Sempozyumu"nun başladığını söyledi.

Zümrüt, sempozyumun ÇOMÜ, Çanakkale Belediyesi ve Kaleseramik fabrikası arasında yaklaşık 1,5 yıldır yürütülen çalışmalar ve imzalanan üst protokol kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.

Sempozyumun amacına ilişkin açıklamalarda bulunan Zümrüt, şunları kaydetti:

"Amacımız, bu kentin seramik kimliğini ve geleneğiyle bugüne taşıdığımız mirasımızı, hem çağdaş sanat eserleriyle hem de zanaatkarlarla birlikte gelecek kuşaklara aktarmaktır. Halkın seramik algısını kuvvetlendirmeyi, kentteki seramik heykellerin ve sanat eserlerinin görünürlüğünü artırmayı hedefliyoruz. Avrupa Seramik Rotası'na girmiş olan kentimizde, bu etkinlik sayesinde önemli seramik rotaları oluşturacağız."

Sempozyum kapsamında kullanılacak teknik altyapıyı anlatan Yeşim Zümrüt, Kale Grubu tarafından açık alanda performans gösterebilecek ebatlarda 5 adet fırın üretildiğini açıkladı.

Bu fırınlardan ikisinin dünyada çok az örneği bulunan, Türkiye'de ise ilk kez kullanılacak özel bir tasarıma sahip olduğunu vurgulayan Zümrüt, şöyle devam etti:

"2 metre 60 santimetre yüksekliğinde, 'çiçek fırın' olarak adlandırabileceğimiz, 6 kanatlı açılabilen kapakları olan 2 özel fırınımız var. Kamusal alan denildiğinde büyük ölçekli seramik heykeller düşünmemiz gerekiyor. Kent ölçeğinde değerlendirdiğimizde bize bu boyutları ve imkanı sağlayabilen fırınlar bunlardır. Sanatçılarımızın üslubuna ve kullandığı malzemeye göre pişirimlerimiz 1100 ile

Sempozyumun 18 Temmuz - 7 Ağustos tarihleri arasında faaliyet göstereceğini belirten Prof. Dr. Yeşim Zümrüt, etkinlik kapsamında Kore, Tayland, Rusya, ABD, Macaristan ve Türkiye'den 6'sı yabancı, 8'i yerli olmak üzere toplam 14 uluslararası sanatçının 20 gün boyunca kamusal alan için büyük ebatlı seramik heykeller üreteceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de Uluslararası Seramik Sempozyumu Başladı - Son Dakika

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