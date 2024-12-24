Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 turist ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 turist ziyaret etti

Çanakkale\'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 turist ziyaret etti

Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

24.12.2024 13:51
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Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdür Çağman Esirgemez, kentteki bir otelde 2024 yılı kültür ve turizm faaliyetleriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale'nin Kuzey Ege'de olmasından dolayı turizm mevsimi kısa da olsa gelişen teknoloji, dijitalleşme ve ulaşım kolaylığı sayesinde sezonun 5-6 aya kadar devam ettiğini söyledi.

Kentin en büyük değerinin kültür turizmi olduğunu vurgulayan Esirgemez, başta Troya Ören Yeri, Troya Müzesi, Assos Ören Yeri, Apollon Smintheion Ören Yeri, Aleksandria Troas Ören Yeri'nin Çanakkale'nin kültür turizminin vazgeçilmez ögeleri olduğunu belirtti.

Esirgemez, Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliklerin en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunduğunu aktardı.

"Çanakkale turizminde güç birliği" mottosuyla yola çıktıklarını anlatan Esirgemez, "Çanakkale'mizin hizmet sektöründe tek çıkış noktası turizm. Çanakkale turizminde güç birliği yaparak ilimizin tanıtımını daha üst plana çıkarmak, ilimizin tanınırlığını ve turizm potansiyelini en üst seviyelere getirmek arzumuzdur." dedi.

Kentte Cumhurbaşkanlığı kararnameli 9 kazı olduğundan bahseden Esirgemez, Assos, Aleksandria Troas, Parion ve Troya ören yerlerindeki kazıların 12 ay boyunca devam ettiğini söyledi.

Esirgemez, bu yıl Apollon Smintheion'u 17 bin 261, Troya Ören Yeri'ni 349 bin 577, Assos Ören Yeri'ni 221 bin 872, Aleksandria Troas'ı 22 bin 631, Troya Müzesi'ni 248 bin 283 olmak üzere toplamda 859 bin 624 kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

"En çok Romanya vatandaşları kentte konakladı"

Troya Müzesi'ni 2022'de 157 bin 841, 2023'te 164 bin 677 kişinin ziyaret ettiğini aktaran Esirgemez, "Troya Müzemiz, bu yıl güzel ziyaretçi sayısına ulaşmış. Umarız seneye bu rakamları bir kat daha artırıp 2024'ün sayılarını geçeriz." dedi.

Konaklama verilerine de değinen Esirgemez, 195 bin 742'si yabancı, 928 bin 873'ü yerli olmak üzere toplamda 1 milyon 124 bin 615 kişinin tesislerde gecelediğini, sırayla en çok Romanya, Bulgaristan, Tayvan, Romanya ve ABD vatandaşlarının kentte konakladığını aktardı.

Tesis sayılarına ilişkin bilgi de veren Esirgemez, basit konaklama tesis sayısının 716, turizm işletme belgeli tesis sayısının 237 olduğunu kaydetti. Esirgemez, ayrıca bu yıl 611 konuta turizm amaçlı konut izin belgesi verildiğini duyurdu.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odasına kayıtlı 322 turist rehberinin bulunduğunu belirten Esirgemez, 59 seyahat acentesinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Esirgemez, 976 bin 600 hektarlık alana sahip olan Çanakkale'de 150 bin hektarlık alanın doğal sit, 72 bin 726 hektarlık alanın da "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olduğunu ifade etti.

Kentte yılbaşından 20 Aralık'a kadar 31 kruvaziyer gemisiyle 20 bin 780 turistin geldiğini aktaran Esirgemez, bu sayının yıl sonuna kadar 33 kruvaziyer gemisiyle 22 bin 640'a ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

???????Esirgemez, konuşmasının sonunda yıl boyunca yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'deki müze ve ören yerlerini bu yıl 859 bin 624 turist ziyaret etti - Son Dakika

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