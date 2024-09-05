Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5. Gün Etkinlikleri Coşku İle Gerçekleşti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5. Gün Etkinlikleri Coşku İle Gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 31 Ağustos'tan bu yana süren festivalde, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun 'Yüzyılın Şarkıları' konseri yoğun ilgi gördü. Troas Sempozyumu, sanatsal atölyeler ve çocuk etkinlikleri de festivalin bir parçası oldu. Ebru Yaşar'ın açık hava konseri ise on binlerce hayranını bir araya getirdi.

05.09.2024 12:46
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5'inci gün etkinlikleri gerçekleştirildi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9'uncu durağı Çanakkale, 31 Ağustos'tan bu yana kültür ve sanatı buluşturan etkinliklere sahne oluyor.

Festival kapsamında dün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde Bekir Ünlüataer solistliğinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun "Yüzyılın Şarkıları" konseri Çanakkalelilerden yoğun ilgi gördü.

Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu'nda 3 gün devam eden 3. Troas Sempozyumu, son kez festival katılımcılarını ağırladı.

Devlet Güzel Sanatlar Galerisi "İpekten Sanata", Nedime Hanım Konağı "Ahşap Baskı", Eski Liman Müdürlüğü ise "Geri Dönüşen Camlar, Cam Dekorlama" atölyelerine ev sahipliği yaptı.

Çanakkale Seramik Müzesi'nde "Geleneksel Çanakkale Seramikleri Çalıştayı" düzenlendi.

"Perdeler Açılıyor" etkinliği ile Troya Müzesi Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarlarında, ziyaretçiler antik kent kazıları ile çeşitli yollarla elde edilmiş eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerini canlı izleme imkanı buldu.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Çocuklar festivalin beşinci gününde, çocuk tiyatrosu "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" ve "Feyza Hoca ile Çocuk Yogası" etkinliklerinde eğlenceli saatler yaşadı.

???????- Ebru Yaşar konser verdi

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde konser veren Ebru Yaşar'ın şarkılarına on binlerce hayranı eşlik etti.

Sahneye iki kadın hayranını davet ederek onlara Roman havası oynatan sanatçı, daha sonra yanına çağırdığı küçük kız çocuğuyla dans etti.

Yaşar, sahneden yaptığı konuşmada, "Kültür ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu bu güzel etkinlikte sizlerle olmaktan o kadar mutlu ve gururluyum ki, iyi ki varsınız. Sağ olun. Çanakkale çok gururlu memleket. Onca şehitlerimiz, vatan uğruna dökülmüş kanlar... Havasıyla, suyuyla, toprağıyla, verilen şehitleriyle... Ne şanlısınız burada olmaktan, ben de çok şanslıyım bu akşam sizlerle olmaktan." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 5. Gün Etkinlikleri Coşku İle Gerçekleşti - Son Dakika

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