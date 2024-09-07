Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 7. Günü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 7. Günü

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 7'nci gününde Çanakkale'de birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirildi. Festival kapsamında opera, konuşmalar, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri düzenlendi.

07.09.2024 19:18
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali programı kapsamında düzenlenen ve 31 Ağustos'ta başlayan Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde 7'nci gün etkinlikleri gerçekleştirildi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 9'uncu durağı olan Çanakkale, orgnaizasyonun 7'nci gününde de birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Festival kapsamında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde "Öylesine Bir Dinleti" operası sanatseverlerle buluştu. Murat Göksu tarafından yazılıp yönetilen 2 perdelik "Öylesine Bir Dinleti" izleyicilere, klasikleşmiş opera aryaları, şarkılar ve türküler eşliğinde geniş bir repertuvar sundu.

Troya Müzesi Safvet Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleşen "Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları" etkinliğinde, Prof. Dr. Nurettin Arslan ile "Assos Kazıları", Prof. Dr. Rüstem Aslan ile "Miras Troya Kazıları" konuşuldu.

Nedime Hanım Konağı'nda ise "Çarpana Dokunma" atölyesine katılan Çanakkaleliler sanatla dolu bir gün geçirdi.

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam etti.

Çocuklar festivalin 7'nci gününde, "Aşuk-Maşuk" gösterisi ile geleneksel oyunlarla tanışırken, çocuk tiyatrosu "Şirinler"G ile gönüllerince eğlendi.

Çocuklar ayrıca Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleşen Sema Yaylı ile Origamili Masallar etkinliğinde masal yolculuğuna çıktı.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray, şarkılarını on binlerce Çanakkaleli ile hep bir ağızdan söyledi. Buray, yeni şarkısı "Ne Oldu Bize"yi de ilk kez sahnede seslendirdi. Buray, "Çanakkale İçinde" türküsüyle de izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 7. Günü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 7. Günü - Son Dakika
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