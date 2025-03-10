Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Balkanlar’a Yola Çıktı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin Balkanlar'a doğru yola çıktığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Türkiye'nin dört bir yanına ulaşan 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzemiz' gönül coğrafyamız Balkanlar'a doğru yola çıkıyor. Soydaşlarımızla bir araya gelecek, ecdadımızın kahramanlık destanlarını ve unutulmaz hatıralarını paylaşacağız. Çanakkale ruhunu yaşatmak, milletimizin şanlı tarihini gelecek nesillere aktarmak için bu önemli yolculuğu başlatıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Bakan Ersoy, mobil müzenin 12-19 Mart tarihleri arasında Kosova'da, 21-28 Mart tarihleri arasında Arnavutluk'ta, 4-7 Nisan tarihleri arasında Karadağ'da, 9-11 Nisan tarihleri arasında Bosna Hersek'te, 13-15 Nisan tarihleri arasında Sırbistan'da, 17-24 Nisan tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da ve 27 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da olacağını belirtti.