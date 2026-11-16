Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi vatandaşlarla buluşacak - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi vatandaşlarla buluşacak

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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 gün boyunca vatandaşları ağırlayacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2 gün boyunca vatandaşları ağırlayacak.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulacak mobil müze, "Al sancağın dalgalandığı her yerdir Çanakkale" sloganıyla iki gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Çanakkale ruhunu, kahraman ecdadın destansı mücadelesini ve şehitlerin hatıralarını gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan müze, 17-18 Kasım tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlikte vatandaşlar, Çanakkale Savaşı'nın tarihi önemini ve kahramanlık destanını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Kaynak: İHA
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