Çanakkale Turizm Master Planı Toplantısı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale Turizm Master Planı Toplantısı

Çanakkale Turizm Master Planı Toplantısı

Çanakkale'de sürdürülebilir turizm için master planı toplantısı yapıldı. Katılımcılar görüş bildirdi.

18.04.2025 14:03
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Çanakkale'nin sürdürebilir turizm vizyonunu belirlemek amacıyla hazırlık sürecine başlanılacak olan "Çanakkale Turizm Master Planı" kapsamında toplantı gerçekleştirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, turizm faaliyetinin yereli çok fazla etkileyen bir unsur olduğunu söyledi.

Bu konuda yerel yönetimlerin turizm faaliyetlerinin düzenlenmesinde ve çerçevesinin çizilmesi ile altyapısının oluşturulmasında çok önemli yetkilerinin olduğunu ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

"O yüzden yerel yönetimlerin katkısının bu planın uygulanmasında çok kritik olduğunu, çok hayati olduğunu vurgulamak istiyorum. İşbirliği ve katılımcılık hep konuşuldu, bu zaten ortak değerlendirme ama öyle ya da böyle biz bu eksiğimizi giderelim. Kim ne söyleyecekse, neye katkıda bulunacaksa hepsini toplayalım ve bu metotla bir plana dönüştürelim. Ardından da bunun uygulamasını hep beraber hayata geçirelim, takip edelim. Aslında Çanakkale pek çok açıdan çok ileri noktada. Biraz eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz ama aslında kentin çok önde olduğu, çok yol katettiği mesafeler de var. Bunun da hakkını teslim etmek lazım."

Vali Toraman, Çanakkale'de kültür turizmi anlamında çok önemli örnekler olduğunu aktardı.

Tarihi Alan Başkanlığının da dünya ölçeğinde ender ve başarılı uygulamalardan biri olduğunu anlatan Toraman, şunları kaydetti:

"Öte yandan Türkiye'nin özellikle kültür turizminde çok köklü, çok kadim markalarına ve ören yerlerine sahip. Troya gibi, Assos gibi antik kentlerimiz var ki bunlar gittikçe çoğalıyor. Türkiye'de en önemli ören yeri say deseniz belki bir 'Efes', iki 'Troya' dersiniz. Bu kadar ilk sıralarda yer alan değerlerimiz var. Bunlar tabi bu yeni bulunmuş, yeni keşfedilmiş de değil. Öteden beri vardı bunlar zaten ve buralarda da çalışılıyordu. Zaten ziyaretçi rakamları da bunların değerini gösteriyor. Dolayısıyla çok iyi bir noktada kentin hakkını teslim edelim ama daha iyi nasıl olabilir ona bakmamız lazım Çanakkale Turizm Master planı konusunda."

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan da bu planın hazırlanmasını önemli bulduğunu belirtti.

Çanakkale turizminin geleceği için master planının sürdürülebilir ve uygulanabilir olmasının daha da önemli olduğuna işaret eden Güneşhan, "Bunun için de mutlaka hazırlık aşamasında işin paydaşlarının içerisinde geniş bir katılımcı kitlesiyle birlikte hazırlanması önemli. Merkezi hükümet, yerel yönetim, üniversite, sivil toplum örgütleri, sektörün ilgili temsilcileri ile halkın da içinde olduğu bir hazırlanma ortamı olursa uygulanabilmesi de çok önemli olur." diye konuştu.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ise Çanakkale olarak güçlü bir turizm vizyonuna sahip olunduğunu söyledi.

Çanakkale'nin turizm kenti olmak istediğini anımsatan Erkek, "Tarih, kültür, turizm ve üniversite kenti olmak istiyoruz. Bu konuda çok güçlü bir vizyon var paydaşlar arasında. Bugün hemen hemen herkes burada. Çok iyi bir uyum var, dayanışma var. Bu açılardan ben çok sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum ve bu stratejik planı ve turizm master planını da çok önemli buluyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de bu toplantıda Çanakkale turizmiyle ilgili gelecekte ne istenildiğinin ve ne yapılmak istenildiğinin bir rota haline dönüşeceğini ifade etti.

Bu kapsamda hazırlanacak planın geleceğe dair bir turizm yatırımı anlamını taşıdığını kaydeden Kaşdemir, "Bu toplantının sonucunda da turizm master planı olarak yani Çanakkale'nin turizm anayasası olarak her sıkıştığımızda bakacağımız, yolumuzu bulmakta zorlandığımızda bize eşlik edecek bir altlık, bir şablon olarak önümüze konacak." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefik Okan Mercan master planı hazırlık süreciyle ilgili kent turizm verilerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çelik, ÇTSO Genel Sekreteri Sema Sandal, ilçe belediye başkanları, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Turizm Master Planı Toplantısı - Son Dakika

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