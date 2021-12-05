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Çankaya evlerine büyük ilgi - Son Dakika

Çankaya evlerine büyük ilgi

05.12.2021 12:46

Çankaya evlerine büyük ilgi Çankayalılar 90 farklı branşta eğitim görecek Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 17 yeni merkez ile sayısı 28'e ulaşan Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı.

Çankaya evlerine büyük ilgi

Çankayalılar 90 farklı branşta eğitim görecek

ANKARA - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 17 yeni merkez ile sayısı 28'e ulaşan Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı. 2021-2022 yılının ilk eğitim döneminde 6 binden fazla Çankayalı 90 ayrı branşta eğitim alıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde açılan 17 yeni merkez ile sayısı 28'e ulaşan Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı. 2021 yılının ilk döneminde 6 bin 587 Çankayalı 90 farklı branşta eğitim görecek. Halk Eğitim Merkezleri eğitmenleri tarafından yabancı dil derslerinden diksiyon derslerine, makyaj teknik eğitiminden enstrüman çalmaya kadar geniş bir yelpazede verilen kursları bitirenler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaya da sahip olabiliyor.

Başkan Alper Taşdelen'in "21. Yüzyılın Halkevleri" olarak tanımladığı Çankaya Evleri, insanların sosyalleşmesi, yeni dostluklar edinmesi, kendilerini geliştirmesi ve kaliteli zaman geçirmesi için her anlamda her dönem yenileniyor. Geçtiğimiz eğitim döneminde 50 bin kursiyere hizmet veren Çankaya Evlerinde, kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi eğitimleri konusunda uzman eğitmenlerce gerçekleştiriliyor.

Yabancı dilde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, kişisel gelişimde; diksiyon, anne-çocuk eğitimi, işaret dili, hobide; yağlı boya, bağlama, ud, gitar, keçe, kırkyama, tel kırma, karakalem, meslek edindirmede; bilgisayar, 10 parmak klavye, sahne makyajı gibi birbirinden farklı 100'den fazla branşının içinde yoga, pilates, spor aktiviteleri de bulunuyor. Ayrıca her yıl büyük ilgi gören Zübeyde Hanım Çankaya Evi'ndeki profesyonel mutfakta verilen pastacılık kursu da yeni eğitim dönemde devam edecek.

Pandemi öncesi dönemde yılda 50 binden fazla Ankaralıyı Çankaya Evlerinde buluşturduklarını söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Buralar Çankayalıların evi, halkın evi. Yeni eğitim döneminde de vatandaşlarımız istekleri ve ilgileri doğrultusunda Çankaya Evlerinden istedikleri gibi yararlanabilirler. Hem çocuklarımıza hem anne babalarına hem de büyükanne ve büyükbabalara aynı anda hizmet verebilen Çankaya Evlerimizin kapıları genç arkadaşlarımıza da açık. Gençlerimiz buralarda kütüphaneden faydalanıp derslerine çalışabilirler. Biz bu evleri her yaş grubuna göre tasarladık" diye konuştu.

Çankayalıların, Başkentlilerin yararına olan ve olacak hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Taşdelen, "Vatandaşlarımızın yeteneklerini geliştirdikleri, evlerinin yanı sıra ikinci bir adres olarak gördükleri, çocuklarını gönül rahatlığıyla emanet ettikleri Çankaya Evlerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Bu yıl Türkan Saylan Çankaya Evi, Öveçler Nazım Hikmet Çankaya Evi ve Yıldız Çankaya Evimizi hizmete açtık. Dikmen Karapınar ve Kırkkonaklar Çankaya evlerimizin de temelini attık. Sırada Çayyolu var. Bu ay Çayyolu Çankaya Evimizin de temelini atacağız. 21. yüzyılın halk evleri olarak tanımladığımız Çankaya Evleri'nde gülen yüzlerle buluşmak bizim için en büyük gurur" açıklamasında bulundu.

Çankaya evlerine büyük ilgi
Çankaya evlerine büyük ilgi
Çankaya evlerine büyük ilgi
Çankaya evlerine büyük ilgi

milli eğitim bakanlığı, Alper Taşdelen, Çankaya, Makyaj, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çankaya evlerine büyük ilgi - Son Dakika


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