Çatalhöyük'ün Saklı Mirası Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Çatalhöyük'ün Saklı Mirası Sergisi Açıldı

Çatalhöyük\'ün Saklı Mirası Sergisi Açıldı
23.07.2026 11:29
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Çatalhöyük'teki kazılarda bulunan 322 parça eser, Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Konya'nın Çumra ilçesinde yer alan, Neolitik dönemde yaklaşık 8 bin kişinin bir arada yaşadığı Çatalhöyük'teki kazılarda gün yüzüne çıkarılan günlük yaşam aletleri, takılar, heykeller, figürin ve birbirinden ilginç buluntulardan oluşan 322 parça müzede sergilenecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'te 1961 yılında başlatılan ve günümüzde de sürdürülen kazı çalışmalarında heyecan uyandıran buluntular, gün yüzüne çıkarılıyor.

İnsanlığın ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu kabul edilen Neolitik Dönem yerleşim yerinde çıkarılan binlerce yıllık eserler, düzenlenen sergide Çatalhöyük'ün zengin tarihsel mirasını ziyaretçilerle buluşturuyor.

Çatalhöyük'ün sosyal yaşamına, estetik anlayışına ve defin ritüellerine ışık tutan nadide buluntular "Çatalhöyük'ün Saklı Mirası" adlı çalışmayla 24 Temmuz itibarıyla Konya Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.

Obsidyen gözlü baş, mermer topuzlar ve çift yüzlü kap ilk kez sergileniyor

İlk kez sergilenecek eserler arasında yer alan "Obsidyen Gözlü Baş", önden bakıldığında kedi ya da ayı figürünü, yandan bakıldığında ise insan yüz hattını andırıyor. Boyalı ve göz kısımlarına obsidyen yerleştirilmiş sıvalı baş dikkati çekiyor.

Müzede yetişkin bir erkeğin mezarında sağ omzunun üstünde bulunan mermer topuz başı da ilk defa görücüye çıkıyor. Güç ile toplumsal statüyü temsil ettiği düşünülen topuz başlarının herhangi bir kullanım izine rastlanılmadığı ve mezar hediyesi olarak konulduğu değerlendiriliyor.

Sepet izinde sonsuz yolculuk

Neolitik dönemde bebek gömülerinde kullanılan örgü sepetlerin toprağa bıraktığı izler, binlerce yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Sepet izleri, neolitik toplumun bitkisel liflerden sepet örme konusunda gelişmiş bir zanaata sahip olduğunu ve bebek gömülerinde bu sepetleri özenle kullandığını gösteriyor.

Kazılarda ortaya çıkarılan eserlerden en dikkati çekenlerin başında gelen ise seramik "Çift Yüzlü Kap" geliyor.

İki tarafında insan yüzü betimlemesi bulunan kabın, günlük kullanımın ötesinde ritüel veya sembolik işleve sahip olduğu değerlendiriliyor.

Neolitik insanın estetik ve günlük yaşam izleri

Sergide, neolitik dönem insanının yalnızca hayatta kalma mücadelesi vermediğini, estetik kaygılar ve toplumsal statü kavramları üzerine de düşündüğünü ortaya koyan takı ve ziynet eşyaları öne çıkıyor.

Mermerden bilezik, yılan iskeletinden kolye

Yılan iskeleti, domuz kafatası, deniz kabuğu ve geyik dişlerinden yapılmış kolyelerin yanı sıra mermer bilezikler, milattan önce 6300'e tarihlendirilen yetişkin iskeleti, hayvan kemiklerinden imal edilmiş saç tokaları, kemik saplı bıçak ve dokuma aletleri ziyaretçilerin incelemesine sunulacak.

Bunun yanı sıra ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan Neolitik döneme ait heykelcik de serginin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çatalhöyük'ün Saklı Mirası Sergisi Açıldı - Son Dakika

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