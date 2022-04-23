Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı - Son Dakika
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Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı

23.04.2022 18:02

Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı Çocuklar, palyaço, maskot ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi Çekmeköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu sokaklara taşındı.

Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı

Çocuklar, palyaço, maskot ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi

İSTANBUL - Çekmeköy'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu sokaklara taşındı. Belediye ekipleri, sokaklarda, caddelerde, parklarda, çocuklara palyaço, maskot ve müzik eşliğinde bin tane balon ve şeker dağıttı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı renkli ve eğlenceli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Çekmeköy Belediyesi'ne ait araçlarla tüm mahalle, cadde ve sokaklar gün boyunca dolaşılarak, 23 Nisan şarkıları eşliğinde çocuklara bin tane balon ve şeker hediye edildi. Araçlarda çalınan şarkılara eşlik eden çocuklar, balonlarını sallayarak büyük sevinç yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, miniklerin aileleri de hediye dağıtımını coşku ve heyecanla izledi. 23 Nisan coşkusuna yakışır şarkılar ve marşlar eşliğinde keyifli vakit geçiren çocuklar hep bir ağızdan "Yaşasın 23 Nisan" diyerek coşkulu görüntüler oluşturdu.

"Umarım çocuklarımızı güzel günler bekler"

Osman Uygun isimli bir vatandaş, "Belediyenin hizmeti her zaman iyi oldu. Başkanımızın hizmetinden gayet memnunuz. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan'da çocukluk yaşlarımız hep şiir okuyarak eğlenerek geçti. Belediye ekiplerine teşekkür ederiz. Umarım çocuklarımızı güzel günler bekler" dedi.

Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı
Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı
Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı
Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı
Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çekmeköy'de 23 Nisan coşkusu cadde ve sokaklara taşındı - Son Dakika


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