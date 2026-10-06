Çeşme Germiyan'da Nuran Erden eski dam kapısını motiflerle sanat eserine dönüştürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çeşme Germiyan'da Nuran Erden eski dam kapısını motiflerle sanat eserine dönüştürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çeşme Germiyan\'da Nuran Erden eski dam kapısını motiflerle sanat eserine dönüştürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Germiyan'da duvar resimleriyle tanınan Nuran Erden, teyzesine ait eski bir dam kapısını hayat ağacı, servi ve cami motifleriyle boyayıp sanat eserine dönüştürdü. Erden, kapının köy yaşamını, geçmişi ve umudu yansıttığını, kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'nde evlerin duvarlarına yaptığı resimlerle sokakları renklendiren ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayan Nuran Erden, bu kez yıllarca bir damın kapısı olarak kullanılan eski bir kapıyı sanatla buluşturdu. Erden, kendisi için özel bir anlam taşıyan kapıyı boyarken geçmişin hatıralarını, köy yaşamını ve umudu resmettiğini anlattı.

Germiyan Mahallesi'nde yaptığı duvar resimleriyle tanınan, çalışmaları birçok televizyon kanalına da konu olan Nuran Erden, eski eşyaları ve köy yaşamının izlerini taşıyan objeleri sanatla yaşatmaya devam ediyor. Erden'in son çalışmalarından biri, teyzesine ait eski bir damın kapısı oldu. Yıllarca koyunların, keçilerin, eşeklerin ve atların bulunduğu damda kullanılan kapının kendisi için sıradan bir eşya olmadığını söyleyen Erden, kapının geçmişte insanların yaşam mücadelesine ve umutlarına tanıklık ettiğini belirtti.

Erden, eski kapının kendisi için taşıdığı anlamı şöyle anlattı: "Bana göre o damda yetişen koyun, keçi, eşek, beygir ne varsa o insanın umuduydu. 'Bu sene iki tane doğurdu, üç tane doğurdu, sütü olacak, peyniri yapılacak' diye düşünülürdü. O kapı bana göre umudun olduğu bir kapı. Senelerce orada durmuş, insanlara hizmet etmiş. Başkası baktığında belki hiçbir özelliğini göremeyebilir ama benim için çok kıymetli."

Kapıya hayat ağacı ve servi motifleri

Eski kapıyı farklı motiflerle renklendiren Erden, resimlerinde hayat ağacı, servi ve cami gibi sembollere yer verdiğini söyledi. Hayat ağacının yaşamı, servinin ise özellikle mezarlıklarla özdeşleşen bir simge olarak ölümü ve geçmişi temsil ettiğini ifade eden Erden, bu sembollerin kültürel hafızanın bir parçası olduğunu vurguladı. Erden, yaptığı resimlerle ilgili ziyaretçilerden zaman zaman ilginç sorular aldığını da anlattı. Bir ziyaretçinin kapıdaki cami motifini defalarca sorguladığını belirten Erden, yaşadığı diyaloğu esprili bir dille aktararak, "En sonunda, 'Oraya bir katedral mi çizseydim?' dedim" ifadelerini kullandı.

"Önyargıları hala yıkamadık"

Nuran Erden, çalışmalarını görmek için Germiyan'a gelen çocuklara ve ziyaretçilere resimlerinin hikayelerini anlattığını, ancak zaman zaman karşılaştığı önyargıların kendisini şaşırttığını da dile getirdi. Bir grup öğrenciye yaşadığı olayı anlatırken "katedral" kelimesini kullanmasının ardından bir öğretmenin kendisine, "Sen katedrali nereden biliyorsun?" diye sorduğunu aktaran Erden, bu soruya tepki göstererek insanların dış görünüşe ya da yaşam biçimine göre değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Erden, "Bu önyargıları hala yıkamadık, belki de kolay kolay yıkamayacağız" diyerek yaşadığı olayın kendisinde bıraktığı etkiyi dile getirdi.

Eski kapı artık Germiyan'ın hafızasını taşıyor

Yıllarca bir damın girişinde kullanılan ve bugün işlevini yitiren eski kapı, Nuran Erden'in fırçasıyla yeniden hayat buldu. Köy yaşamının, geçmişin ve insanların umutlarının izlerini taşıyan kapı, Erden'in renkleriyle Germiyan'ın kültürel hafızasını anlatan bir sanat eserine dönüştü.

Erden, "Benim için bu kapı çok özel. Alışılmış, eski bir kapıydı ama onu süsleyince başka bir anlam kazandı. Güzel oldu" diyerek çalışmasını anlattı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKültürÇeşmeSanatYaşamCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü Gelen sesler üzerine toprağı kazdı, gördükleri karşısında dehşete düştü
Adapazarı’nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı Adapazarı'nda meydanda darp edilen genç kızı babası ve vatandaşlar kurtardı
İsrail’in kalbinde ürküten manzara İlcil’de bakın hangi anlama geliyor İsrail’in kalbinde ürküten manzara! İlcil'de bakın hangi anlama geliyor
Siyasette seviye yerlerde Yeni Partili başkan CHP’li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben Siyasette seviye yerlerde! Yeni Partili başkan CHP'li başkana böyle seslendi: Senin ağzını yerim ben
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:58
TFF’de kazan kaynıyor Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
TFF'de kazan kaynıyor! Mevlüt Aktan istifa edip yönetime rest çekti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
14:08
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
14:08
Meclis’e kanun teklifi sunuldu 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek gurubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:37
Bakan Gürlek’ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi’nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
Bakan Gürlek'ten çarpıcı Kozinoğlu sözleri: Kurtlar Vadisi'nde elektrik kesintisi bile işlenmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 16:26:23. #7.12#
SON DAKİKA: Çeşme Germiyan'da Nuran Erden eski dam kapısını motiflerle sanat eserine dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei