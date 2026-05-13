Çiğdem Gürdal, Sakaryalılarla konserde buluştu

Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mayıs Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, Türk müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal Sakaryalı sanatseverlerle buluştu.

Ziya Taşkent Konser Salonu'nda gerçekleştirilen programda Çiğdem Gürdal, Türk müziğinin çeşitli dönemlerine ait eserleri seslendirdi. Katılımın yoğun olduğu gecede sanatçı, repertuvarında yer alan şarkıları dinleyicilerin eşliğinde sundu. Konser süresince Türk sanat müziğinin klasikleşmiş örneklerine yer veren Gürdal, eserlerin hikayelerine de değindi. Yaklaşık iki saat süren programda dinleyiciler, seslendirilen şarkılara zaman zaman eşlik etti. Programın sonunda dinleyiciler, sanatçıyı ve orkestrayı alkışlarla uğurladı. - SAKARYA