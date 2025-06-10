Kışın yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nün çevresi çiçeklerle kaplandı.
Ardahan ile Kars sınırında 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü, bölgenin önemli turistik mekanları arasında yer alıyor.
Kışın yüzeyinin tamamen donmasıyla üzerinde atlı kızakla gezinti ve Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı gölün çevresinde çiçekler açtı.
Kış mevsiminin uzun sürdüğü bölgede, havaların ısınması ve karların erimesiyle göl çevresi çiçeklerle kaplandı.
Yemyeşil görünüme kavuşan gölün çevresinde güzel manzaralar oluştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Çıldır Gölü'nde Bahar Rüzgarı - Son Dakika
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