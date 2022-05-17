Çocuk piyanistten "Kurtuluş 1919" resitali - Son Dakika
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Çocuk piyanistten "Kurtuluş 1919" resitali

17.05.2022 21:40

Samsun'da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 11 yaşındaki piyanist Yiğit Yüksel, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde (SAMDOB) piyano resitali sundu.

Samsun'da, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 11 yaşındaki piyanist Yiğit Yüksel, Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde (SAMDOB) piyano resitali sundu.

Piyano eğitimine 7 yaşında başlayan, duyduğu her sesi notaya çevirebilen absolut kulağa sahip old 11 yaşındaki Yiğit Yüksel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanat severlerin karşısına çıktı.

İlk profesyonel konserine çıkan Yiğit Yüksel, ilk konserini 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında vermek istediğini, konserin temasının da bu nedenle "Kurtuluş 1919'" olduğunu söyledi.

Programda Yiğit Yüksel, Carl Philipp Emanuel Bach'ın "Solfeggietto C Minor'", Ludwin van Beethoven'in "Allegro di molto e con brio, "Adagio cantabile", "Rondo", Tevfik Guliev'in "Yalgızam'" eserlerini izleyicilerin beğenisine sundu.

Konser, sanatseverlerce beğeniyle dinlendi.

Çocuk piyanistten Kurtuluş 1919 resitali
Çocuk piyanistten Kurtuluş 1919 resitali
Çocuk piyanistten Kurtuluş 1919 resitali
Çocuk piyanistten Kurtuluş 1919 resitali
Çocuk piyanistten Kurtuluş 1919 resitali

YORUMLAR
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Samsun'da iki yıl aradan sonra 1919 metrelik bayrakla yürüyüş yapılacak Samsun'da iki yıl aradan sonra 1919 metrelik bayrakla yürüyüş yapılacak 1919 metrelik bayrakla caddeler şenlendi 1919 metrelik bayrakla caddeler şenlendi
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çocuk piyanistten 'Kurtuluş 1919' resitali - Son Dakika


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