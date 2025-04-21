Çocuk Şarkıları Yarışması Finali İzmir'de

Olten Sanat Vakfınca, Türkiye'deki çocuk şarkıları repertuvarını zenginleştirmek ve yeni yeteneklere olanak sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen "Çocuk Şarkıları Söz ve Beste Yarışması"nın final konseri, 6 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

80 bestecinin toplamda 110 eserle başvuru yaptığı yarışmada, ön eleme sonrası seçilen en iyi 8 eser, 6 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Olten Filarmoni Orkestrası, Olten Sanat Çok Sesli Çocuk Korosu ve Ekin Koleji Çok Sesli Korosu tarafından seslendirilecek.

Eserler, jüri, çocuk korosu ve izleyicilerin oylarıyla değerlendirilecek. Yarışma sonrası seçilen ilk üç eserin bestecisi, çeşitli ödüllerin sahibi olacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yarışma, özgün çocuk şarkıları üretilmesine ve genç bestecilerin desteklenmesine odaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Olten Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Akgün Çavuş, yarışmanın, çocukların müzikle daha fazla iç içe olmasını ve sanat yoluyla kendilerini ifade etmelerini teşvik ettiğini belirtti.

Çavuş, final konserinin, çocukların müzikle buluşacağı ve kendi eserlerini seslendireceği unutulmaz bir anı olacağını kaydederek, "Sanatla büyüyen bir çocuk, duyarlılığıyla çevresine ışık tutar. Düş kurmayı öğrenen bir çocuk, yarının mucitlerine, liderlerine ve sanatçılarına dönüşür. Bu nedenle çocukların sanatla ilişkisini desteklemek yalnızca onların değil, hepimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Sanat eğitimi bir lüks değil, temel bir haktır. Biz, bu hakkı tüm çocuklara ulaştırmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.