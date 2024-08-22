Çocuklara geleceğin kültür koruyucuları görevi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çocuklara geleceğin kültür koruyucuları görevi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzurum'da çocuklara kültür varlıklarına sahip çıkma ve kültür varlığı kaçakçılığında farkındalık oluşturmak adına bir atölye çalışması yaptı.

22.08.2024 14:28
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Çocuklara geleceğin kültür koruyucuları görevi

ERZURUM - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Erzurum'da çocuklara kültür varlıklarına sahip çıkma ve kültür varlığı kaçakçılığında farkındalık oluşturmak adına bir atölye çalışması yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı Eğitim ve Farkındalık Şube Müdürlüğü Arkeoloğu Meral Özdemir, "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" çerçevesinde, ülkemizde yaşanan kültür varlığı kaçakçılığının, kültür varlığı tahribatının ve kültür varlığı bulmak amacıyla yapılan kaçak kazı olaylarının önüne geçebilmek için toplumda farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla eğitim çalışmaları yürüttüklerini ifade etti. Erzurum Müzesi'nde "Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi" kapsamında çocuklar önce müze gezisi yaptılar. Daha sonra oluşturulan atölyeye geçen çocuklara burada bilgilendirmeler yapıldı, farklı etkinliklerle kültürel mirasa dair sunumlar gerçekleştirildi.

"Kaçakçılıkla mücadelede eğitim önemli"

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını 2020 yılında şube müdürlüğü düzeyinden daire başkanlığı seviyesine çıkartmasıyla çalışmaların ülke geneline yaygınlaştırılması sağlandığını anlatan Arkeolog Meral Özdemir, "Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında eğitim çalışmalarına çok önem veriyoruz. Ülkemiz genelinde eğitim ihtiyaçları belirlenerek hedef kitleye uygun içerikte eğitim materyalleri hazırlamaktayız. Çocuklar, yetişkinler, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele alanında görev yapan personel gibi farklı birçok hedef kitle için çalışmalar yürütmekteyiz. Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele eğitimlerini uluslararasında programlı bir şekilde uygulayan tek ülke konumundayız. Eğitimler sonucunda olumlu dönüşler alıyoruz. Kültür Koruyucuları Projesini uygulamaya koyduk. Bu projeyle çocukların kültürel mirasına sahip çıkan, kültür varlıklarını koruyan bireyler olarak "Kültür Koruyucusu" olmaları hedeflenmektedir. Bu projeyle çocukların kültürel mirasına sahip çıkan, kültür varlıklarını koruyan bireyler olarak "Kültür Koruyucusu" olmaları hedeflenmektedir. Eğitime katılan her çocuğun geçmişte yaşayan uygarlıklarla bağ kurması, kültür varlıklarının günümüze katkılarını, önemini anlaması ve çocuklarda sahiplenme, koruma bilincinin oluşması amaçlanmaktadır" dedi.

"Çocukları bilinçlendirerek tarihimiz sahip çıkacağız"

Erzurum Müzesi Arkeoloğu Doç. Dr. Gülşah Altunkaynak, Kültür Koruyucuları Eğitim Etkinlik Atölyesi çerçevesinde, çocuklar tarihi eserleri nasıl tanıyacaklarını ve kaçakçılıkla ilgili bilgi almalarını sağladıklarını vurgulayarak, "Toplumun her kesiminde olduğu gibi özellikle çocuklarda kültürel ve tarihi değerlerimize sahip çıkılması noktasında bilinçlenmenin olmadı çok önemli. Kültür Koruyucuları Projesiyle geleceğimizin büyüklerine bu anlamda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çocuklara geleceğin kültür koruyucuları görevi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çocuklara geleceğin kültür koruyucuları görevi - Son Dakika

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