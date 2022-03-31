Çocukların çıkmak istemediği kütüphaneye anneler de müdavim oldu - Son Dakika

Erzincan'da içerisinde kütüphanenin yanı sıra oyun parkurlarıyla sanat, masal, cep sineması gibi farklı atölyelerin de bulunduğu bebek ve çocuk kütüphanesine gelen aileler, çocukları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce 3 yıl önce, 0-3 yaş ve okul öncesi grubundaki çocukların ileriki yaşlarda kitap okuma alışkanlığı ve okuma kültürü edinmeleri için erken yaşlarda alacakları eğitimin öneminden dolayı bebek ve çocuk kütüphaneleri kurulması için çalışma başlatıldı.

Türkiye genelinde bulunan 67 müstakil çocuk kütüphanesinden 8'inin bebek ve çocuk kütüphanesine dönüştürüldüğü proje kapsamında Erzincan'daki Atatürk Mahallesi'nde hayırsever iş adamı Ömer Sertbaş'ın annesi adına yaptırdığı "Fatma Sertbaş Bebek ve Çocuk Kütüphanesi", AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımı ile 4 ay önce hizmete açıldı.

Hizmet vermeye başladığı günden bu yana miniklerden rağbet gören kütüphanede sanat, masal, cep sineması ve oyun atölyelerinin yanı sıra aralarında sesli kitapların da bulunduğu 13 bin 113 eser yer alıyor.

Kütüphanenin 98 bebek üyesi bulunuyor

Her geçen gün artan ilgiyle miniklerin ayrılmak istemediği kütüphanenin 98'i bebek 1690 üyesi bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının kütüphaneleri yaşayan binalar haline getirmek için çalışma başlattığını söyledi.

Küçük yaş grubundaki çocukların mümkün olduğunca erken yaşta kitaplarla tanışmasını amaçladıklarını ifade eden Heb, şöyle konuştu:

"Burada asıl amacımız, 0-6 yaş grubunda okuma yazma bilmeyen çocuklarımızın kitaplarla erken yaşta temaslarını sağlayarak onlara kitap sevgisi yerleştirmek. Buruda yine çocuklarımızın ebeveynleri ile kaliteli vakit geçirmelerine de destek olmak istiyoruz. 0-3 yaş grubu çocuklarımızın ileride kitap okuma kültürü edinmeleri açısından bu yaşta alacakları eğitimlerin öneminin farkındayız. Açılmasının üzerinden 4 ay gibi kısa bir sürenin geçmesine rağmen 0-3 yaş grubunda 98 yeni kitap kurdu üyemizin olması bizleri mutlu ediyor."

Heb, devlet kurumu olmaları nedeniyle belirli bir mesai içerisinde çalıştıklarını belirterek, bazı aile ve çocuklardan mesai bitmesine rağmen "biraz daha kalamaz mıyız?" talebi gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı.

"Çocuklar buradan ayrılmak istemiyor"

Edebiyat öğretmeni anne Büşra Sipahi Aydın ise 3 yaşındaki kızı Nehir'i ilk kez bebek kütüphanesine getirdiğini söyledi.

Çocukların erken yaşta kitapla tanışmasının önemine dikkati çeken Aydın, "Çünkü çocukların konuşabilmeleri ve kelime haznelerinin artması için bunun yolunun kitaptan geçtiğini söyleyebilirim. Okuduğumuz kitapların çocuğumun konuşmasında ve sosyalleşmesinde çok büyük bir yararı olduğunu gördüm. Bebek ve çocuk kütüphanesi ise özellikle oyuncak ve kitapların çeşitliliği nedeniyle çocukta ilgiyi daha da artırdı. Çocuklar buradan ayrılmak istemiyor." dedi.

Çocuğuyla kütüphaneyi kullanan Esra Ünal Akdemir de kütüphanenin adeta bağımlısı olduklarını dile getirdi.

Kızının kütüphaneyi okul olarak bildiğini belirten Akdemir, "Her gün, 'anne bugün okula gidelim mi?' diye de sürekli bir isteği oluyor. Biz bebek kütüphanesinin ailecek müdavimi olduk." ifadelerini kullandı.

Bahar Kırmızı da çocuklarıyla kütüphaneyi kullandığını anlatarak, "Teknolojinin içinde doğan çocuklarımız bu tarz mekanlar sayesinde tablet ve bilgisayarlardan da uzak kalarak kitaplarla çok güzel vakit geçiriyor. Çocuklar burayı o kadar çok sevdiler ki her gün 'anne kütüphaneye gidelim' diyorlar. Bizler buranın müdavimi olduk. Çocuklar da bizler de çok mutluyuz." diye konuştu.