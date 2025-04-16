Çorum'da Binlerce Yıllık Hitit Ekmeği Turizm Haftası'nda Tanıtıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çorum'da Binlerce Yıllık Hitit Ekmeği Turizm Haftası'nda Tanıtıldı

Çorum Müzesi'nde düzenlenen Turizm Haftası programında, Hitit ritüellerine ait binlerce yıllık ekmek sergilendi. Etkinlikte, Hititlerin kültürü ve mirası tanıtıldı.

16.04.2025 20:39
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Çorum'da binlerce yıllık Hitit ekmeği görücüye çıktı

Hititlerin merkezinde Turizm Haftası

ÇORUM - Çorum'da Turizm Haftası Çorum Müzesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Programda binlerce yıllık Hitit ritüellerinde yapılan Hitit ekmeğinin sunumu yapıldı.

Çorum'da Turizm Haftası düzenlenen programlarla kutlanıyor. Bu çerçevede Çorum Müzesi'nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, UNESCO ve Alan Yönetim Uzmanı/Şehir Plancısı Namık Kemal Döleneken tarafından konferans verilerek "Kadim Tarihin Medeniyeti Hititler" isimli karma resim sergisi açıldı. Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri tarafından minik bir konserin verildiği programda, Hitit ritüel metinlerinde sıklıkla ismi geçen ve 'tanrılara sunulan kurban ekmeği' olarak bilinen Hitit ekmeği sergilendi. Binlerce yıllık geçmişe sahip ekmek katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Programa katılan davetliler ve vatandaşlar, sergilenen eserleri görme fırsatı buldu.

"Çorum, binlerce yıllık tarihiyle Anadolu'nun kalbinde yer alan bir medeniyetler beşiğidir"

Programda konuşan Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, "Çorum, binlerce yıllık tarihiyle Anadolu'nun kalbinde yer alan bir medeniyetler beşiğidir. Hititlere başkentlik yapmış bu kadim şehir Alacahöyük, Hattuşa ve Yazılıkaya ile yalnızca arkeolojik değil, aynı zamanda kültürel bir hazinedir. Bu zengin miras, sadece bizlerin değil, tüm insanlığın ortak değeridir. Turizm, yalnızca ekonomik kalkınmanın bir aracı değil, aynı zamanda kültürel etkileşimin, tanıtımın ve barışın en güçlü köprülerinden biridir. Bu anlamda, Çorum'un sahip olduğu tarih ve kültürel potansiyeli daha görünür kılmak, yerel kalkınmayı desteklemek ve bu değerleri genç kuşaklara aktarmak hepimizin ortak görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle etkinliklere katkı sunan herkese teşekkür ediyor, 49. Turizm Haftası'nın şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Çorum adından söz ettiren bir şehir haline gelmiştir"

Düzenlenen programda 15 Nisan Turizm haftasının anlam ve önemiyle ilgili açış konuşması yapan Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise "Çorum, tarihi birikimi, zengin mutfağı, yaşayan mirası ve doğal güzellikleri ile öne çıkan kadim bir şehirdir. Son yıllarda ilimizde turizme yönelik çalışmalar önemli bir ivme kazanmış, pek çok yenilikçi adım hayata geçirilmiştir. Şüphesiz bu gelişmeler, siz kıymetli paydaşlarımızla birlikte attığımız ortak adımların birer sonucudur. Bu kapsamda birlikte yürüdüğümüz yolda, Hitit dönemine ait Hattuşa, Alacahöyük, Şapinuva ve Eskiyapar gibi önemli kazılarımıza Selçuklu dönemi kazısı olan Kalehisar kazısı da eklenmiş, kazılarımız 12 aya çıkarılmış ve 'Geleceğin Mirası' projesi ile desteklenmiştir. Şehrimizin gerdanlığı olarak nitelenen ve kültürel mirasımıza ev sahipliği yapan Kale, Arasta, Ulu Cami, Veli Paşa Hanı, Alören Camii, Hüseyin Gazi Türbesi, Koyun Baba Türbesi gibi birçok tescilli kültür varlığı restore edilmeye başlanmış ve büyük bir bölümü başarıyla tamamlanmıştır. Kısa sürede, Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren 3 müze ve ören yerine, Çorum Belediyemizin önemli çalışmalarıyla 3 yeni müze daha ilave edilmiş, merkez ilçemizin turizm destinasyonu çeşitlendirilmiştir. Nihai hedefimiz, Çorum'un kültürel değerlerini koruyarak gastronomi alanında UNESCO Şehirler Ağı'na dahil edilmesidir. Artık Çorum, tarihi kadar bilimsel çalışmalarıyla doğası kadar mutfağıyla festivalleri ve sanatsal etkinlikleriyle de adından söz ettiren bir şehir haline gelmiştir" diye konuştu.

Düzenlenen programa, Çorum Vali yardımcıları Yeliz Mercan, Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Hitit Üniversitesi öğretim üyeleri, Hitit Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çorum'da Binlerce Yıllık Hitit Ekmeği Turizm Haftası'nda Tanıtıldı - Son Dakika

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