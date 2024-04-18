Çorum\'da "Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği" düzenlendi

Çorum'da kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği düzenlendi.
Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin yaşatılıp gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Çiğdem Aşı ve Geleneksel Çocuk Oyunları Etkinliği" gerçekleştirildi.
Kadeş Barış Meydanı'ndaki etkinlikte çocuklar seksek, okkel, ip atlama, yakar top, misket ve çuval yarışı gibi yöresel çocuk oyunları oynadı.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, etkinlikle gelenek ve göreneklerin yaşatılıp gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
Bir toplum için tarihi kimliği devam ettirmenin önemli olduğunu belirten Dağlı, teknolojik gelişmeler ve sosyal hayattaki yeni trendlerden dolayı genç kuşağın başka mecralara savrulduğunu ifade etti.
Etkinliğin baharın müjdecisi olduğunu dile getiren Dağlı, "Çiğdem çiçeği sadece bir bitki değil aynı zamanda umudun ve yeniden doğuşun simgesi. Çiğdem Aşı etkinlikleri sadece bir yemek hazırlama süreci değil, aynı zamanda birlikte olmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın bir sembolü. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde de yer alan bu geleneği, etkinliklerle hep birlikte canlı tutmaya devam ediyoruz." dedi.
Dağlı, çocukların geçmişte oynanan ancak artık bilinmeyen geleneksel oyunları oynama fırsatı bulduğuna dikkati çekerek, "Gençlerimiz bu mirası sahiplenerek gelecek nesillere aktarmalı. Amacımız geçmişten geleceğe bir köprü kurmak, kültürel zenginliklerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Bugünkü birlik ve dayanışma ruhu içinde Çorum'un geleneklerine, göreneklerine sahip çıkmaya devam edelim." diye konuştu.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da gençlerin köklü geçmişlerini bilmesi gerektiğini vurguladı.
Çiğdem Aşı etkinliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülünü alan emekli öğretmen Hasan Tuluk'un girişimleriyle 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras" listesine dahil edildiğini anımsatan Aşgın, bu geleneği sürdürmeyi planladıklarını kaydetti.
Konuşmaların ardından Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileri, protokol üyeleriyle çeşitli çocuk oyunları oynadı.
Programda katılımcılara çiğdem aşı ikram edildi.
Çiğdem Aşı Şenliği
Çorum'da baharın gelişini kutlamak için düzenlenen etkinliklerde çocuklar, araziden topladıkları çiğdemleri bir söğüt dalına takıp tekerlemeler söyleyerek haneleri dolaşır.
Bu etkinliğe "çiğdem gezdirme" adı verilir. Kapıları çalınan ev sahipleri, çocukların heybesine yağ, bulgur gibi malzemeler koyar.
Çocukların evlerden topladığı malzemeler, araziden toplanan çiğdemlerle birleştirilip dev kazanlarda pişirilerek vatandaşlara ikram edilir. Çiğdem aşı, görünüm itibarıyla bulgur pilavını andırır.
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