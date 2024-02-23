Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan öğrenciyle Çanakkale türküsünü söyledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan öğrenciyle Çanakkale türküsünü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenciye eşlik ederek Çanakkale türküsünü söyledi. Yetenekli öğrenciyle sohbet eden Erdoğan, ona ut çalmayı da öğrenmesini tavsiye etti. Cumhurbaşkanı, öğrenciyle ilgilenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve annesinden destek istedi.

23.02.2024 05:17  Güncelleme: 05:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan öğrenciyle Çanakkale türküsünü söyledi

Keman çalan öğrenciyi otobüsüne davet edip sohbet eden Erdoğan, ut çalmayı da öğrenmesini tavsiye etti

DENİZLİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenciye eşlik ederek Çanakkale türküsünü söyledi. Yetenekli öğrenciyle sohbet eden Erdoğan, ona ut çalmayı da öğrenmesini tavsiye etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet ettiği anın görüntülerini aktardı. Altun'un "Önce biraz müzik, sonrasında tatlı bir sohbet" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli'de düzenlenen mitingin ardından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda halkı selamlarken yaşanan renkli anlar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli programı esnasında karşılaştığı bir kız öğrenciyi Cumhurbaşkanlığı otobüsüne davet etti. Öğrencinin kemanı ile çaldığı Çanakkale türküsüne sesiyle eşlik eden Erdoğan ile öğrenci arasına keyifli bir müzik sohbet gerçekleşti.

6'ncı sınıf öğrencisi olan ve 4 yıldır keman çalan Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Çocuk Korosu üyesiyle yakinen ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çaktırmadan bir de udu çalsan. Kemanın yanında udu da çalarsan çok iyi olur" şeklinde tavsiyede bulundu. Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve annesinden, yetenekli öğrenciyle ilgilenmelerini istedi.

Keman çalan konservatuar öğrencisiyle de sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan keman çalan öğrenciyle Çanakkale türküsünü söyledi
Kaynak: İHA

Çanakkale, Denizli, Müzik, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

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