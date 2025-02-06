Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, \'Türkiye\'nin Renkleri\' Programıyla Sanatseverlerle Buluşuyor

Kültür Sanat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, 'Türkiye'nin Renkleri' programıyla Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da sanatseverlerle bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, 10 Kasım Pazartesi günü CSO Ada Ankara'da 'Türkiye'nin Renkleri' programıyla Türk milletine ait müzik ve sahne sanatını özel bir seçkiyle sanatseverlerle buluşturacak. Programda; Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Halk Dansları ile beraber dünyanın ilk ordu orkestrası olma özelliği taşıyan mehter topluluğundan örnekler ve UNESCO nezdinde İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Mevlevi sema törenlerinin yanı sıra Alevi kültüründen semaha dair kültürel öğeler birbirine bağlı olarak izlenebilecek. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ile İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun yer alacağı etkinlikte, solist Cem Gürdal, Ufuk Yürüç, Dilek Türkan, Suat Kılıç, Nilgün Kızılcı, Yudum Koral, Ezgi Eyüboğlu, Elif Avcı ve Umut Akyürek de yer alacak.