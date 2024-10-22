Cumhuriyet Bayramı'nda Konser

Kültür Sanat

Talas Belediyesi, Antakya Medeniyetler Korosu'nu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kayserililerle buluşturacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bayram kutlamaları kapsamında gerçekleştirecek Cumhuriyet Konseri, Erciyes Kültür Merkezi'nde saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bin yanında verdikleri konserlerle beğeni toplayan Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseri ücretsiz izlenebilecek.

Antakya Medeniyetler Korosu, 6 Şubat depreminden sonraki ilk konserini de geçen yaz Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programında vermişti.