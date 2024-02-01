Sakarya\'da Cumhuriyet\'e Doğru tiyatro oyunu sahnelendi

Kültür Sanat

Milli Eğitim Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında hazırlanan "Cumhuriyet'e Doğru" tiyatro oyunu, Sakarya'da seyirciyle buluştu.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sinan Çileli, Milli Eğitim Bakan danışmanları İbrahim Sarıtaş ve Utku Koçak, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, eğitim yöneticileri, öğrenci ve vatandaşlar izledi.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin desteğiyle Milli Mücadele'yi başlatması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu anlatıldığı oyunda seyirciler, Hamdullah Suphi Bey'in Büyük Millet Meclisi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünü yeniden canlandırdığı sahneyi, İstiklal Marşı'nın on kıtası okunurken ayakta izledi.

Oyunun ardından ekibe çiçek veren Sakarya Valisi Karadeniz, oyunda emeği geçenlere ve oyunu izleyen herkese teşekkür ederek "Zor şartlarda yokluklar içerisinde ülkemizi düşmandan temizleyip bu cennet vatanı bizlere bahşedenlere olan gönül borcumuz hem vatanımızı korumak hem de onu ilerleterek, geliştirerek kalkındırarak dünyanın birinci liginde yer alan ülkeler arasında yoluna dünya var oldukça devam etmesini sağlamaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olanları rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Bora Severcan'ın yazıp yönettiği, müzikleri Selim Atakan'a ait oyunun proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş yapıyor.

Oyunda; Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın da aralarında bulunduğu 110 oyuncu rol alıyor.