Cumhuriyet için 500 kişi 7'den 70'e zeybek oynadılar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cumhuriyet için 500 kişi 7'den 70'e zeybek oynadılar

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Cumhuriyet için 500 kişi 7'den 70'e zeybek oynadılar Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde, Balıkesir'de 500 kişilik zeybek gösterisi izleyenleri hayran bıraktı.

28.10.2024 11:46  Güncelleme: 11:52
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Cumhuriyet için 500 kişi 7'den 70'e zeybek oynadılar

BALIKESİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünde, Balıkesir'de 500 kişilik zeybek gösterisi izleyenleri hayran bıraktı. Katılımcılar "1923" yazacak şekilde dizilirken, izleyenler bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Gösteriye eşi ve çocuğuyla birlikte katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 500 kişiyle birlikte zeybek oynadı.

Milli Mücadelede ilk kurşunların atıldığı Kuva-yi Milliye'nin başkenti Balıkesir, Cumhuriyetin 101.yılını günlerdir coşkuyla kutluyor. Kentin her noktasında Cumhuriyet coşkusu yaşanırken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Kent Konseyi iş birliği ve yaklaşık 500 kişinin katılımıyla zeybek gösterisi sergilendi. Gönüllü olarak 7'den 70'e herkesin katılım sağladığı zeybek gösterisi Çamlık Hilal Minare'de gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın gösteriye, eşi Arbil Akın ve oğlu Erdal Akın ile birlikte katıldı. Ailesiyle birlikte 500 kişiyle zeybek oynayan Akın, bayram coşkusunu paylaştı. Zeybek oynayan dev ekip, 1923 yazısını oluşturacak şekilde dizildi. İzleyenler bu sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı.

Balıkesir, Cumhuriyet'e bağlıdır

Zeybek gösterisinde gönüllülere eşlik eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Balıkesirli ailemle birlikteyiz. Cumhuriyet'in 101.yılını büyük bir coşkuyla kutlamak için hep beraber sokaklarda ve meydanlardayız. Burası Kuvayi Milliye'nin başkenti. İlk ve son kurşunun atıldığı ilk yer. Kuvayi Milliye'nin baş şehrine yakışır bir şekilde milli birlik ve beraberlik doğrultusunda hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak bize emanet edilen Cumhuriyet'e sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için kan döken, can veren tüm şehitlerimizi büyük bir minnet ve şükranla anıyoruz. Balıkesir, Cumhuriyet'e bağlıdır. Atatürk'ün izinden gider. Cumhuriyet'e sahip çıkmak içinde elinden geleni yapar. Cumhuriyet sağlam ellerde" diye konuştu.

Bu yıl çok farklı

Zeybek gösterisi ekibinde yer alan Meral Tekin, "Cumhuriyet'imizin bir 101 yılını daha görmeyi temenni ediyorum. Gönüllü olarak burada yer alıyoruz. Tüm insanlarla birlikte Balıkesir olarak Cumhuriyet'i birlikte kutlayabilmek çok güzel. Bu yıl çok daha farklı. Cumhuriyet ve Atatürk bizim için çok önemli. Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediyemize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Mutlu ve gururluyum

Zeybek gösterisine katılan Gamze Şen ise duygularını şöyle ifade etti: "Bir arkadaşım ile beraber katıldık. Böyle bir organizasyonda yer aldığım için çok mutlu ve gururluyum. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin katılması ve kutlaması gereken bir bayram" dedi.

İlk defa bu kadar coşkulu

Balıkesir'de Cumhuriyet coşkusunun bu yıl daha çok hissedildiğini söyleyen Berrin Elmas, "Cumhuriyetimizin 101.yılını onurla, şerefle ve gururla kutluyoruz. Balıkesir'imizde ilk defa bu kadar coşkulu ve harika bir bayram kutluyoruz. Önce belediye başkanımıza ve onunla birlikte çalışan arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok coşkulu. ve her geçen yıl daha da coşkulu olması gerektiğine inanıyorum. Buna ihtiyacımız var. Bir Türk kadını olarak gurur duyuyorum" diye konuştu.

7'den 70'e hep birlikte

Tahir Gündoğan ise, "Cumhuriyet'imizin 101. yılı vesilesiyle halk oyunu oynayacağız. 7'den 70'e herkesle beraber. Çok sevinçliyiz. Cumhuriyetimizi Atatürk'e borçluyuz. Cumhuriyetimizin 101.yılı kutlu olsun" dedi.

Cumhuriyet için 500 kişi 7\'den 70\'e zeybek oynadılar
Kaynak: İHA

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