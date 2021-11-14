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Darbe mağduru doktor Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını kitaba aktardı - Son Dakika

Darbe mağduru doktor Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını kitaba aktardı

14.11.2021 13:32

Darbe mağduru doktor Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını kitaba aktardı Aile hekimi Dr. Mustafa Dağcı: "Kenan Evren'in yargılanması benim için çok önemli" "Türkiye'nin parlak geleceği gençlerin okumasına bağlıdır" 1982 darbesinde Diyarbakır cezaevinde 4 yılı geçen ve aslen Gaziantepli olan...

Darbe mağduru doktor Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını kitaba aktardı

Aile hekimi Dr. Mustafa Dağcı:

" Kenan Evren'in yargılanması benim için çok önemli"

" Türkiye'nin parlak geleceği gençlerin okumasına bağlıdır"

DİYARBAKIR - 1982 darbesinde Diyarbakır cezaevinde 4 yılı geçen ve aslen Gaziantepli olan aile hekimi Dr. Mustafa Dağcı, cezavinde yaşadıklarını 'Elbet Gün Ağarır Anne' isimli kitabına aktardı. Kitabının imza gününde İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Dr. Dağcı, "Kenan Evren'in yargılanması benim için çok önemli, çok da değerli bir olgudur. Şimdi ki gençlerin okumasını tavsiye ediyorum ve Türkiye'nin parlak geleceği, ışıklı geleceği buna bağlıdır" dedi.

1982 darbesinde Diyarbakır cezaevinde 4 yılı geçen Dr. Mustafa Dağcı, cezaevinde darbecilerin kendisine yaptığı işkenceleri ve kötü muameleyi kitap haline getirerek 'Elbet Gün Ağarır Anne' isimli kitabı için imza günü düzenledi. Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan bir alış veriş merkezinin zemin katında imza günü düzenleyen Dr. Dağcı'yı sevenleri yalnız bırakmadı.

Diyarbakır'da 36 yılının geçtiğini ve bunun 4 yılının ise Diyarbakır Cezaevi'nde geçtiğini anlatan Dr. Mustafa Dağcı, "Hem ailemin maceralı yaşamı hem de Diyarbakır'daki siyasi hayatım ve cezaevini derleyip topladım, kaybolmasını istemedim. Özellikle Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkenceler var. 1982 - 1986 yılları arasındaki 12 Eylül sonrası. Diyarbakır Cezaevi konusunda çok kitap yazıldı. Ama bence azdır. Ne kadar yazılsa yeridir. Çünkü dünyanın en kötü 3 hapishanesinden biri olarak anlatılan Diyarbakır Cezaevi yazılmakla bitmez. Ben de kendi payıma düşen şeyi yazmak istedim" diye konuştu.

"İşkencelerin tarihe gömülüp kalmasını istemedim"

Kitabında özellikle 12 Eylül darbesine yer verdiğini belirten Dr. Dağcı, "12 Eylül 1982'de biliyorsunuz darbe oldu. Darbe olduktan sonra da insanların siyasi görüşlerine bakmaksızın herkesi cezaevine tıktılar. Cezaevinde artık siz tutuklu değilsiniz, bir esirsiniz. Esir olduğunuz için günün 24 saatiniz işkence altında geçiyordu. Esat Oktay zamanındaki Diyarbakır Cezaevi'nden bahsediyorum. Onun için bütün bu işkencelerin tarihe gömülüp kalmasını istemedim ve yazıya döktüm. Kenan Evren'in yargılanması benim için çok önemli, çok da değerli bir olgudur. Ama bu darbecilerin çok daha önce yargılanması gerekirdi. Çok gecikti. Artık yatalak olduktan sonra yargılanmış yine de benim için çok mutlu eden olaylardan birisidir. Rütbeleri söküldü. Her türlü yargılanmalar oldu kamuoyunda. Bizim hiç olmazsa bir nebze de olsa içimizi rahatlatmış oldu" şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiyede bulundu

Gençlere okumaları tavsiyesinde de bulunan Dr. Dağcı, "Gençlere okumalarını tavsiye ediyorum, ne kadar çok okurlarsa o kadar onlar için iyi olacaktır. Türkiye'nin parlak geleceği, ışıklı geleceği buna bağlıdır" diye konuştu.

Bakan Gül, cezaevinin kapatılacağını söylemişti

Öte yandan Diyarbakır'a çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, "12 Eylül'de insanlık dışı ve keyfi uygulamalara, işkencelere maruz kalınan Diyarbakır Cezaevini kapatıyoruz ve yakın bir dönemde boşaltmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Darbe mağduru doktor Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını kitaba aktardı
Darbe mağduru doktor Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını kitaba aktardı
Darbe mağduru doktor Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını kitaba aktardı
Darbe mağduru doktor Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını kitaba aktardı

Kenan Evren, Diyarbakır, Türkiye, Darbe, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Darbe mağduru doktor Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını kitaba aktardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darbe mağduru doktor Diyarbakır cezaevinde yaşadıklarını kitaba aktardı - Son Dakika
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