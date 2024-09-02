Davraz Kayak Merkezi'nde Gökyüzü Gözlem Şenliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Davraz Kayak Merkezi'nde Gökyüzü Gözlem Şenliği

Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne binlerce vatandaş katıldı. Şenlikte gökyüzünün derinliklerini izleyenler, ışık kirliliğinin engel olduğu şehir ortamında gözlem yapmanın keyfini çıkardı.

02.09.2024 19:51
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Davraz Kayak Merkezi'nde "Gökyüzü Gözlem Şenliği" düzenlendi

ISPARTA - Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nde "Gökyüzü Gözlem Şenliği" düzenlendi. Binlerce vatandaş ışık kirliliğinin engel olduğu şehir ortamında görünmeyen gökyüzünün derinliklerinin tadını çıkardı.

Isparta'da Isparta Valiliği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta Belediyesi ve Türkiye Ulusal Gözlemevleri tarafından "Gökyüzü Gözlem Şenliği" düzenlendi. İlk kez Davraz Kayak Merkezinde düzenlenen etkinliğe 23 ilden 3 bin 500 kişi katıldı. Binlerce vatandaş havanın kararmasıyla birlikte başta Samanyolu Galaksisi olmak üzere milyonlarca yıldızı çıplak gözle izledi. Şenlikte astronomi meraklıları, ışık kirliliğinin engel olduğu şehir ortamında görünmeyen gökyüzünün derinliklerinin tadını çıkardı.

Etkinlikte konuşan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan Isparta'nın Davraz Dağı'nın her mevsimde değerlendirilmesi gereken bir yer olduğunu belirterek "Türkiye'nin en iyi kar kalitesine sahip merkezlerden bir tanesi ancak yaz mevsiminde çok faal görmüyor. 1600 rakım var sporcular için ideal rakımlar, sporcuların oksijen almaları, kanlarındaki oksijen miktarları bu rakımlarda maksimum seviyeye ulaşıyor bunun için aslında buraların Türkiye adına değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

Dünyada ışığın en az olduğu, gökyüzünün en rahat görülebildiği yerlerin sayılı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Saltan, "Dünyada şu anda büyük bir ışık kirliliği var. Ülkemizde bu açıdan gökyüzünün izlenebileceği yerlerden bir tanesi Melikler Yaylası Isparta'da biz bugüne kadar orada yapıyorduk bu şenlikleri ama Isparta'ya uzak. Davraz Kayak Merkezi ise rakımıyla ve ışık kirliliğinin az olması sebebiyle bu etkinliklerin yapılabileceği bir yer. Dünyada 20'ye yakın merkez var bu konuda. Burayı ve diğer merkezlerimizi de sayılı merkezler arasına sokmamız gerekiyor. Çünkü yılın belli mevsimlerinde burada yıldızların hareketleri çok rahat izlenebiliyor ve bu açıdan da hem bu işe meraklı olan insanlara hem de bilim adamlarına ev sahipliği yapabiliyor bu merkezler. Davraz Dağını da biz bu anlamda hem gençlerimize, çocuklarımıza ve bu işe meraklı olan vatandaşlarımıza açmak istiyoruz. Bu etkinlikleri burada bundan sonra da devam ettirmek istiyoruz. Bu hem Isparta için önemli hem de ülkemiz için önemli bir durum. Burada aynı zamanda bu etkinlikler gökyüzünü izlemek veya bu şenlikleri yapmak bilimsel anlamda değil ya da meraklarına hitap eder vaziyette değil, aynı zamanda eğlence olarak da düşünülebilir. Zamanlama itibari ile Ağustos ayının sonlarına denk geliyor bu yıldızların hareketi. Mevsimin güzel olduğu zamanlar bu rakımlar için. Vatandaşlarımızın eğlenmesi için dinlenmesi için çok güzel tesisler var burada bunları da değerlendirmek lazım. Güzel yürüyüşler yapılabiliyor bu rakımlarda vatandaşlarımız bunları da değerlendirilebilir. Bu açıdan bu merkezimizin kıymeti bundan sonra yılın değişik mevsimlerinde değişik yetkinliklerle daha çok ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Davraz Kayak Merkezi'nde Gökyüzü Gözlem Şenliği - Son Dakika

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