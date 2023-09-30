Demet Akbağ, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara dönüyor - Son Dakika

Demet Akbağ, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara dönüyor

Son Güncelleme: 30.09.2023 14:06

Demet Akbağ, başrolünde Özge Özpirinçci'nin yer alacağı Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Akbağ dizide Özpirinçci'nin oynayacağı Karsu'nun annesi Filiz rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

2 yıl önce Akrep dizisinde rol alan Demet Akbağ, yepyeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncu, yakın zaman başlaması planlanan Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

FİLİZ ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon için birçok projeden teklif alan Akbağ, Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu'nu seçti. Zeynep Günay'ın genel yönetmenliğinde çekilecek diziyi Nezaket Coşkun yönetecek. Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinci, Metin Akdülger ile Necip Memili yer alıyor. Anne ve kız ilişkisini sorgulayan dizide Özge Özpirinci "Karsu" rolüne hayat verecek. Çekim hazırlıkları süren dizinin en etkili karakteri olan Karsu'nun annesi Filiz'e Demet Akbağ hayat verecek. Karsu ile Filiz'in arasında ilerleyen bölümlerde çok büyük bir kriz patlak verecek.

Demet Akbağ, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara dönüyor
Demet Akbağ, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara dönüyor

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Son Dakika Kültür Sanat Demet Akbağ, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara dönüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Akbağ, Sandık Kokusu dizisiyle ekranlara dönüyor - Son Dakika
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