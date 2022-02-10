Demirci'de fotoğraf ve kısa film yarışmalarının ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde fotoğraf ve liseler arası kısa film yarışmalarının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezinde düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar ve MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz tarafından verildi.

Demirci Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen Demirci'de Sonbahar isimli fotoğraf yarışmasına 85 kişi katıldı.

Jürinin belirlediği 15 fotoğraf arasından Demirci Belediyesi internet sitesi üzerinden yapılan halk oylamasıyla ilk 3 tespit edildi.

Ali Özkan'ın "Anadolu İnsanı" isimli eseri birinci, Muzaffer Dağlar'ın "Çağlayan" isimli eseri 2. ve Betül Koçalay'ın " Güneş Batarken Bir Son Doğar Bahara" isimli eseri 3. seçildi.

Liseler arası kısa film yarışmasında ise İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından "Ana Ocağından Asker Ocağına" isimli eserle bir gencin asker uğurlama merasimi anlatıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi tarafından da 1970'li yıllardaki gelenek ve göreneklerle yapılan düğün merasimi anlatıldı.

Yarışma jürisi tarafından her iki okulun kısa film çalışması birinciliğe layık görüldü.

Programda konuşan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, ilçenin güzelliklerinin görsele taşınmasını hedefledikleri sonbahar fotoğraf yarışmasını, kış, ilkbahar ve yaz yarışmalarıyla sürdüreceklerini, daha sonra ortaya çıkan eserlerle bir albüm hazırlayarak gelecek nesillere güzel bir kültürel miras bırakacaklarını ifade etti.