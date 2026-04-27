Denizli Büyükşehirden çocuklara özel şenlik

Pamukkale semalarında uçurtmalar yükseldi, Çamlık Kent Ormanı çocuk kahkahalarıyla şenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Koşusu ile start verdiği 23 Nisan kutlamaları, hafta sonu düzenlenen uçurtma ve çocuk şenliği ile muhteşem bir finale imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında kenti adeta bir festival alanına çevirdi. Etkinliklerde binlerce çocuk, Pamukkale'nin eşsiz atmosferinde uçurtma uçururken, Çamlık Kent Ormanı'nda düzenlenen çocuk şenliği ile doyasıya eğlendi. Pazar günü beyaz cennet Pamukkale'nin eteklerinde gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği, Denizli halkının yoğun katılımıyla bir şölene dönüştü. Her yaştan binlerce vatandaşın katılım sağladığı etkinlikte, yüzlerce uçurtma aynı anda havalanarak gökyüzünde rengarenk bir tablo oluşturdu. Çocukların hayallerini süsleyen uçurtmalar, özgürlüğün ve bayram coşkusunun simgesi oldu. Şenlik alanına sığmayan coşku, gökyüzüne taşınırken, aileler çocuklarıyla birlikte gökyüzünü adeta dev bir tuvale dönüştürdü.

Çamlık Kent Ormanı'nda eğlence iki gün sürdü

Kutlamaların bir diğer merkezi olan Çamlık Kent Ormanı, Cumartesi ve Pazar günü kapılarını "Çocuk Şenliği" için açtı. Doğanın kalbinde kurulan etkinlik alanlarında çocuklar, bayramın tadını doyasıya çıkardı. Şenlikte, çocukların en yakın arkadaşı Çağlar Temiz'in şarkıları ve sihirbaz gösterilerindeki sahne şovlarıyla minikler doyasıya eğlendi. Sanat ve beceri atölyelerinde çocuklar yeteneklerini sergilerken, yüz boyama stantları ve balon hediyeleriyle şenlik alanı tam bir karnaval havasına büründü. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonlarıyla hafta sonunu dolu dolu geçiren çocuklar ve aileleri, düzenlenen kapsamlı programlar için teşekkürlerini iletti.

"En büyük yatırımımız geleceğimiz olan çocuklarımızadır"

Etkinliklerde çocukları yalnız bırakmayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 23 Nisan ruhunu tüm şehre yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın asıl sahibi olan çocuklarımızın gözlerindeki o eşsiz ışığı görmek, bizim için her türlü projenin ve hizmetin üzerindedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyadaki tüm çocuklara armağan ettiği bu müstesna bayramı, Denizli'mizde şanına yakışır bir coşkuyla kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Pamukkale'nin semalarında süzülen her bir uçurtma, evlatlarımızın hürriyetine ve hayallerine olan inancımızı temsil ediyor. Biz istiyoruz ki bu şehrin her bir sokağında çocuklarımızın neşesi yankılansın, her bir evladımız fırsat eşitliği içinde, sanatla, sporla ve doğayla iç içe büyüsün" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ