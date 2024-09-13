Denizli Caz Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Denizli Caz Festivali Başlıyor

Pamukkale Filarmoni Derneği, 18-23 Eylül'de 'Laodikya'nın Işığı' sloganıyla caz festivali düzenliyor.

13.09.2024 22:18
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Denizli'de Pamukkale Filarmoni Derneği tarafından " Laodikya'nın Işığı" sloganıyla caz festivali düzenlenecek.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Denizli Belediyesi tarafından 1997 ve 1998 yıllarında düzenlendikten sonra uzun yıllar yapılmayan Denizli Caz Festivali'ni 18-23 Eylül tarihlerinde "Laodikya'nın Işığı" sloganıyla düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin en önemli caz müzisyenleri ve sanatçılarının konserlerinin yanı sıra, söyleşi, atölye, belgesel film gösterimi ve görsel sunumlarıyla Denizlili sanatseverlerin keyifli anlar yaşayacaklarını dile getiren Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Denizli klasik müzik konusunda iyi bir potansiyele ve kaliteli bir izleyici kitlesine sahip. Derneği kurduğumuzda etkinliklerimizin bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştik. Gelen gruplar ve orkestralar da gördükleri ilgi ve izleyici profiline hayran kalıyor. Buradan yola çıkarak Denizli Caz Festivali'ni düzenleme kararı aldık. Dolu dolu bir program hazırladık. Caz müziğin önemli isimlerini Denizlili müzikseverlerle buluşturacağız."

Festivalin 18 Eylül'de Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nde Eric Vloeımans- Egbert Derix performansıyla başlayacağını dile getiren Bölükbaşı, festival kapsamında Kerem Görsev Trio, Sedat Yüce Quartet, Onur Aygermen Quartet, Banu Küçük, Timuçin Şahin's Re-Calibrators, Musa Güvenilir, Rustam Rahmedov Jazz Trio- Meriç Çalışan, The Old Ramblers, Moe Joe ve Önder Focan Quartet'in sahne alacağını bildirdi.

Bölükbaşı, festivalin 23 Eylül'de Açık Hava Tiyatrosu'nda sanatçı Kenan Doğulu'nun İhtimaller Caz Projesiyle sona ereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Denizli Caz Festivali Başlıyor - Son Dakika

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