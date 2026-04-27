Denizli\'de 29 Nisan Dünya Dans Günü\'ne özel kutlama

27.04.2026 15:47  Güncelleme: 15:49
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında kadınlara özel muhteşem bir organizasyona imza atıyor. "Aerobik ve Salla Turka" gösterilerinin yer alacağı etkinlikte Denizlili kadınlar, hem spor yapacak hem de dansın ritmiyle stres atacak.

Denizli'de sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla projelerine devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor. 29 Nisan Dünya Dans Günü dolayısıyla düzenlenecek olan özel etkinlikte, şehrin kadınları bir araya gelerek dansın ve hareketin enerjisini paylaşacak.

Ritim ve hareket bir arada

29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, sevilen eğitmenler Hasan Kılınçer ve Hüseyin Ayaz sahne alacak. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde yüksek enerjili aerobik seansının ardından, geleneksel ritimlerin modern adımlarla harmanlandığı "Salla Turka" gösterisiyle keyif dolu anlar yaşayacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek organizasyonla; kadınların spora teşvik edilmesi, sosyalleşmesi ve Dünya Dans Günü'nün coşkusunu hep birlikte yaşaması hedefleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 904’te yıkıldı Şampiyonluk şarkıları söyleyen Amedspor, 90+4'te yıkıldı
İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı İspanya’da lunaparkta dev sapanın halatı koptu, 4 kişi yaralandı
Selahattin Baki Rams Park’a gitti Herkes aynı detaya takıldı Selahattin Baki Rams Park'a gitti! Herkes aynı detaya takıldı
Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı
Galatasaray’dan Fener taraftarı için olay şarkı Galatasaray'dan Fener taraftarı için olay şarkı
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

15:56
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
15:54
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
15:20
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
15:19
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
14:54
İsrail, Lübnan’ın Bekaa Vadisi’ne saldırı başlattı
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı
14:25
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
Yeni sevgili, eski eşi bıçakla öldürdü
