Denizli\'de 29 Nisan Dünya Dans Günü\'ne özel kutlama

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Nisan Dünya Dans Günü kapsamında kadınlara özel muhteşem bir organizasyona imza atıyor. "Aerobik ve Salla Turka" gösterilerinin yer alacağı etkinlikte Denizlili kadınlar, hem spor yapacak hem de dansın ritmiyle stres atacak.

Denizli'de sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışıyla projelerine devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşamı eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor. 29 Nisan Dünya Dans Günü dolayısıyla düzenlenecek olan özel etkinlikte, şehrin kadınları bir araya gelerek dansın ve hareketin enerjisini paylaşacak.

Ritim ve hareket bir arada

29 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Albayrak Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan etkinlikte, sevilen eğitmenler Hasan Kılınçer ve Hüseyin Ayaz sahne alacak. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde yüksek enerjili aerobik seansının ardından, geleneksel ritimlerin modern adımlarla harmanlandığı "Salla Turka" gösterisiyle keyif dolu anlar yaşayacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek organizasyonla; kadınların spora teşvik edilmesi, sosyalleşmesi ve Dünya Dans Günü'nün coşkusunu hep birlikte yaşaması hedefleniyor. - DENİZLİ