Depremde hasar alan tarihi yapılarda restorasyon çalışması devam ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Depremde hasar alan tarihi yapılarda restorasyon çalışması devam ediyor

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Kilis'te depremde hasar alan 28 tarihi yapının restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kilis'te, 28 tarihi yapı da az, orta ve ağır hasar aldı. Restorasyon çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

20.08.2024 14:27
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Depremde hasar alan tarihi yapılarda restorasyon çalışması devam ediyor

KİLİS - Kilis'te depremde hasar alan 28 tarihi yapının restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 il içerisinde olan Kilis'te, 28 tarihi yapı da az, orta ve ağır hasar aldı. Deprem felaketinde hasar alan yapıların bulunduğu kentte aslına uygun şekilde restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Suriye'ye sınır kent Kilis'te hasar alan 28 vakıf eserinin restorasyonu için hummalı çalışmalar devam ediyor.

Kilis'te depremden zarar gören 15 eserden ihale süreçleri tamamlanarak restorasyon çalışmalarına başlandığını, halihazırda 10 eserde de ihale süreci devam ettiğini ve hasar gören 3 eserin kullanım dışı olduğunu söyleyen Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, "6 Şubat 2023 tarihinde deprem sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta da eski eserlerle ilgili çalışmalar hummalı şekilde yapılmaya başlandı. Çalışmalar kapsamında hasar gören eserlerimizin güvenlikleri daha sonrasında her hasar eserimizle ilgili genel müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından ön incelemeler akabinde bilim heyetleri oluşturularak ivedilikle buradaki projelendirme ve yapımla ilgili çalışmalara başlandı. Canbolat Paşa Tekye Camii gibi Kilis'te toplam 15 eserde ihale süreçleri tamamlanarak yapım çalışmalarına başlandı. Halihazırda devam eden 10 eserin ihale süreci devam ederken 3 eser az hasarlı olduğu için onarılarak hizmete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında öncelikle lazer taramalarınızı yaprak binadaki her hasar ve zemindeki boşluklar tespit edildi. Birim heyetlerimiz, deprem güvenliğini artırmak amacıyla yapılacak işlemlerle ilgili hummalı çalışmalar devam etmekte" dedi.

Depremde hasar alan tarihi yapılarda restorasyon çalışması devam ediyor
Kaynak: İHA

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