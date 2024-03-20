Hatay'da, depremlerde işletmesi yıkılan Mahmut Mengüllüoğlu, açtığı prefabrik işletmede, çocukluğunda yediği ve lezzetini unutamadığı hünkar külahı tatlısı yapımını sürdürüyor.
Mengüllüoğlu'nun, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki 9 yıllık iş yeri 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.
Afette evi de hasar alan Mengüllüoğlu, eşi ve 2 çocuğuyla taşındığı Subaşı Mahallesi'nde prefabrik bir iş yeri kiralayan Mengüllüoğlu, hünkar külahı tatlısı yapımını sürdürüyor.
Mahmut Mengüllüoğlu (59), AA muhabirine, depremde önce işletmesinde 6 yıl önce hünkar külahı tatlısını yapmaya başladığını söyledi.
Çocukluğunda bu lezzeti severek tükettiğini aktaran Mengüllüoğlu, "Çocukluğumuzda Antakya Köprübaşı'nda hünkar külahı satan yaşlı bir amcamız vardı. O zamanlar hünkar külahını çok yerdik. 6 yıl önce de amcamızdan esinlenerek tatlıyı yeniden yaşatmak istedim." diye konuştu.
Mengüllüoğlu, depremle unutulmaya yüz tutmuş lezzeti yaptığı işletmesinin yanı sıra evini kaybettiğini belirtti.
Afetin ardından bir süre çalışmadığını aktaran Mengüllüoğlu, kısa süre önce de oturduğu mahallede prefabrik bir iş yeri kiraladığını anlattı.
Yeni iş yerinde unutulmaya yüz tutmuş hünkar külahı tatlısını yapmayı sürdürdüğünü belirten Mengüllüoğlu, müşterilerinin bu lezzeti severek tükettiğini dile getirdi.
Tatlı ustası Murat Kuş (47) da hünkar külahının un, su, bitkisel margarinin yoğrularak elde edilen yumuşak hamurun özel kalıplara sarılıp pişirilmesiyle elde edildiğini ifade etti.
Pişen külahın içini özel hazırlanan süt kremasıyla doldurduklarını ve isteğe göre çikolata ya da Antep fıstığı ile servis ettiklerini aktaran Kuş, tatlıya talebin fazla olduğunu belirtti.
Kuş, tatlının tanesinin 10 lira, kilosunun ise 250 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.
Müşterilerden Gülay Kuş da hünkar külahının sürekli tükettikleri lezzetlerden olduğunu söyledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Depremde işletmesi yıkılan adam, çocukluğunun lezzeti olan hünkar külahı tatlısını yapmaya devam ediyor - Son Dakika
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Çorum'da düzenlenen "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programında, Boğazkale İlkokulu öğrencileri Boğazkale Müzesi'ni gezdi ve Hacivat-Karagöz gösterisini izledi. Ayrıca, Çocuk Eğitim Atölyesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Köy Sohbetleri Projesi kapsamında ise vatandaşlara kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önemi anlatıldı.
Van'da yaşayan 65 yaşındaki Celal İmre, kızını erken yaşta evlendirmek yerine eğitimine devam etmesini sağlayarak birçok çocuğun okula gitmesine katkı sundu. İmre'nin çabaları sonucunda dört kızı öğretmen, bir kızı hemşire, üç oğlu doktor ve bir oğlu inşaat mühendisi oldu. İmre'nin örnek davranışı, köydeki kız çocuklarının okumasına teşvik etti ve köyde eczacı, diş hekimi, öğretmen ve hemşire gibi meslek sahibi kişilerin sayısı arttı.
Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 51'inci yılında Kartal Belediyesi ve Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği (SİDAD) iş birliğiyle 'Bahara Aşık Veysel Türküleri' konseri düzenlenecek. Konserde müzisyen ve bağlama sanatçısı Cengiz Özkan ile Kartal Türk Halk Müziği Topluluğu sahne alacak.
Trabzon'da down sendromlu çocuğu olan Ensar Öztürk'ün girişimleriyle kurulan Trabzon Down Sendromu Derneği, aileleri bir araya getirerek çocukların sosyalleşmesini sağlıyor. Dernek çatısı altında halk oyunları ve tiyatro gösterileri düzenlenirken, özel bireyler bazı iş yerlerinde de çalışmaya başladı. Dernek, down sendromlu çocuğu olan ailelere destek olmayı ve sosyal faaliyetlerden faydalanmalarını sağlamayı hedefliyor.
Her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, dünyanın kalabalık ülkesi Çin'e girmeyi hedefliyor.
Bayburt'ta işletmeci Nurullah Korkut, gençlik yıllarından itibaren biriktirdiği Türk mutfak kültürüne ait eşyaları restoranının dekorasyonunda kullandı. Korkut'un 4 yıl önce açtığı restoran, eski mutfak eşyalarının kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Korkut, Türkiye'nin her ilinden biriktirdiği 1500'e yakın ürünü sergiliyor ve müşterilerin olumlu tepkisini alıyor.
Edirne merkez ve Uzunköprü ilçesindeki huzurevlerinde kalan yaşlılar tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin sergilendiği anlamlı sergi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlendi. Sergi, takı tasarımı, ahşap boyama ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılan çeşitli süslerin yanı sıra el emeği ürünlerin görücüye çıkarılmasıyla yoğun ilgi gördü. Sergi, huzurevi sakinleri tarafından üretilen ürünlerin satışa sunulmasıyla da tamamlanmış oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, gençleri ve kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştırmayı hedefliyor. Festival, yapay zeka temelli akıllı kütüphaneler ana temasıyla gerçekleştirilecek ve İstanbul Rami Kütüphanesi'nde başlayacak. Festivalde yapay zeka konferansı, atölyeler ve paneller gibi etkinlikler düzenlenecek. Festival, 27 Mart'ta sona erecek.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Merve Polat'ın tek kişilik oyunu 'Yan Rol', Caddebostan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Oyun, bir kadının mesleğiyle yüzleşme hikayesini ele alıyor. Polat, oyunun seyirci tarafından sevilen bir hale gelmesinin yönetmen Şenol Önder'in katkısıyla olduğunu belirtti. Eser, House of Performance, Şişli ve Torium Sahne'de izleyiciyle buluşacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?