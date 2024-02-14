Depremde Travma Yaşayan Çocuklara Masal Tiyatrosu

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Mersin'de yaşayan sınıf öğretmeni Rezan Ezer, gönüllü ekibiyle memleketi Hatay'a gelerek çocukların depremde yaşadığı travmalarını atlatabilmesine katkıda bulunmak için tiyatroya uyarladığı masalları sahneliyor.

Depremlerden önce Antakya ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ezer, 6 Şubat 2023'teki afette evini kaybedince ailesiyle Mersin'e yerleşmek zorunda kaldı.

Memleketinden ayrı geçirdiği günlerine üzülen Ezer, Hatay'a ve çok sevdiği çocuklara faydalı olabilmek için bir proje geliştirdi.

Göç ettiği Mersin'de Erdemli Halk Eğitim Merkezi müdür yardımcılığı görevine atanan Ezer, bir çocuk tiyatrosu ekibiyle Anadolu masallarını tiyatroya uyarladı.

Mersin Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi ortaklığıyla yürütülen "Erdemli Masal Kervanı" adını verdikleri çalışmalarını Hatay'a getiren Ezer ve ekibi, buradaki ilkokul ve ortaokul öğrencileri için sahne aldı.

Ezer, AA muhabirine, depremi yaşayan çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Bunu da kendisinin yazıp yönettiği masal tiyatrosuyla başarmaya çalıştıklarını belirten Ezer, "Depremden sonra çekirdek ailemle göç etmek zorunda kaldım fakat gönlümüz burada kaldı. Sonra Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber bir projeye imza attık ve masalları sahneleyelim dedik. Anadolu masallarını çocuk tiyatrosu haline getirdim." dedi.

Ezer, oyunlarını ilk olarak Erdemli kırsalındaki okullarda sahnelediklerini anlatarak "Buradaki öğrencilere masal tiyatrolarımızı götürdük, birçoğu hayatında ilk defa tiyatroyla ve masallarla karşılaştı. Daha sonra 'dezavantajlı bölge' tanımına belki de şu anda en uygun olan benim de memleketim canım Hatay'a geldik. Buradaki çocuklara sarıldık, çocuklarımızla masal tiyatromuzu paylaştık. Amacımız çocukların yüzünde bir tebessüm olabilmekti." diye konuştu.

Afeti yaşayan çocuklara masallarla şifa olmaya çalıştıklarını dile getiren Ezer, "Deprem, biz yetişkinlerin de çocuklarımızın da üzerinde uzun yıllar belki de çok kolay silinemeyecek derin izler bıraktı. Aslında el birliğiyle birbirimizin yarasını sarmaya çalışıyoruz. Bu projeye başladığımdan beri hep aklımın, kalbinin bir köşesinde buradaki çocuklar vardı, 'buradaki çocuklara yeniden masalları nasıl götürebilirim?' diye düşünüyordum. Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE departmanında çalışan arkadaşlarımın şahane daveti sayesinde içimizde kalan o sızı biraz olsun dindi diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan masal tiyatrosuna tam not

Tiyatroyu izleyenlerden 10 yaşındaki Ali Emir Açar çok eğlendiklerini belirterek, masalları çok etkileyici bulduğunu belirtti.

Ela Güleryüz (9) ise etkinlikte çok güldüğünü ve eğlendiğini aktardı.

Derin Alasız (8) da ilk kez tiyatro oyunu izlediğini ve çok eğlendiğini kaydederek, "Özellikle şakacı adamın şakaları çok güzeldi, kostümlere de bayıldım." dedi.