Depremde yıkılan çocuk berberi çizgi film karakterleriyle süslendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Depremde yıkılan çocuk berberi çizgi film karakterleriyle süslendi

Hatay'da depremde yıkılan çocuk berberi Fikret Demirkol, devlet desteğiyle kavuştuğu prefabrik iş yerini çizgi film karakterlerinin resimleri ve oyuncaklarla süsleyerek küçük müşterilerine hizmet vermeye başladı. Demirkol, çocukların tıraş olurken mutlu olmasının kendisini de rahatlattığını belirtti.

28.07.2024 11:11
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Hatay'daki dükkanı depremde yıkılan çocuk berberi Fikret Demirkol, devlet desteğiyle kavuştuğu prefabrik iş yerini küçük müşterileri için çizgi film karakterlerinin resimleri ve oyuncaklarla süsledi.

Çocuk berberi 54 yaşındaki Demirkol'un merkez Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki iş yeri ve evi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

Afet nedeniyle işsiz kalmasına rağmen kentten ayrılmayan Demirkol, AFAD öncülüğünde Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'ne kurulan prefabrik çarşıya başvurdu.

Demirkol, başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından 8 ay önce yeni dükkanında işbaşı yaptı.

Türk Kızılayın maddi destekte bulunduğu berber, çocuk müşterilerinin yüzünü güldürmek için araba şeklinde tıraş koltukları yerleştirdiği işletmesini, çizgi film karakterlerinin resimleri ve oyuncaklarla süsledi.

"Onları tıraş ederken mutlu oluyorum"

Fikret Demirkol, AA muhabirine, çocuk berberliğine 2020'de başladığını söyledi.

Prefabrik çarşıda da bu konsepti sürdürdüğünü dile getiren Demirkol, "Burayı açtıktan sonra önceki müşterilerim gelmeye başladı. Çocuğu olan vatandaşlar tıraş için beni tercih ediyor." dedi.

Demirkol, küçük müşterilerinin dükkanı sevdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çocukların burada kendi arabası, oyuncağı, şekeri, balonu var. Çocuklar onlarla oynarken ben de tıraşımı yapıyorum. Onları tıraş ederken mutlu oluyorum çünkü depremin psikolojisini üstümden atıyorum, rahatlıyorum."

Yeniden çocuklara hizmet verdiği için mutlu olduğunu anlatan Demirkol, çarşı projesinde emeği geçenlere ve Türk Kızılaya teşekkür etti.

Çocuğunu tıraşa getiren Emek Edipoğlu da Demirkol'u yeni iş yerinde ziyaret ettiklerini belirterek, "Oğlum burada kendini mutlu hissediyor, oyuncaklarla daha rahat tıraş oluyor. Tıraş sonunda da çocuklara şeker ve balon veriyor." diye konuştu.

Fatma Öztürk de torununu berbere getirdiğini, Demirkol'un konseptini beğendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Depremde yıkılan çocuk berberi çizgi film karakterleriyle süslendi - Son Dakika

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