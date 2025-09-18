Depremden Sonra Güçlü Dönüş: Çömlekçi Çetin'in Yeni Yöntemleri - Son Dakika
Depremden Sonra Güçlü Dönüş: Çömlekçi Çetin'in Yeni Yöntemleri

18.09.2025 11:12
Çömlekçi Muhammet Asil Çetin, deprem sonrası atölyesini yeniden ayağa kaldırarak dayanıklı ürünler üretmeye başladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde geçen ay meydana gelen depremde yaptığı çömleklerin hepsi kırılan Muhammet Asil Çetin, yeniden ayağa kaldırdığı atölyesinde farklı teknikler kullanarak daha dayanıklı ürünler üretmeye başladı.

Çömlekçiliğe 8 yıl önce başlayan 38 yaşındaki Çetin'in atölyesindeki ürünleri, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde zarar gördü.

Depremin ardından atölyesini yeniden ayağa kaldıran Çetin, ustasından öğrendiği çömlekçiliği yaşatmak için çalışmalarına yeniden başladı.

Eserlerinin dayanıklılığını artırmak için yeni tekniklerle üretime devam eden Çetin, atölyesini galeriye dönüştürerek bu alanda yeni ustalar yetiştirmeyi hedefliyor.

Çetin, AA muhabirine, 30 yaşındayken bu sanatı öğrenmeye karar verdiğini söyledi.

O dönem bir ustasının yardımıyla çömlekçiliği öğrendiğini, belediyenin de kendisine destek verdiğini anlatan Çetin, işi öğrendikten sonra okullarda etkinlikler yaptıklarını, çocukları çömlekçilikle tanıştırdıklarını kaydetti.

Çetin, deprem günü yaşadıklarına değinerek, "Hemen ailemi aradım. Allah'tan bir şey yoktu. Sonra atölyenin kapısını açınca bir baktım ki bütün ürünlerim yerde. Hepsi kırılmış. Kaç yıllık emeğim ve Yalçın ustamın yadigarları vardı. Hepsi kırılmış, paramparça olmuş. İçim burkuldu ama hemen kapıyı kilitleyip çıktım." ifadelerini kullandı.

Depremden sonra 3-4 gün atölyeye uğramadığını anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Ürünlerimin kırıldığını kimseye de söyleyemedim. Atölyemizi yaklaşık bir hafta hiç temizleyemedim. Kaldırmak istemedim, dokunmak istemedim. Depremden yaklaşık 10 gün sonra da Yalçın ustam da vefat edince 'Artık ben ne yapacağım?' dedim. Sonra ustamızı defnettik. Ustamızın mezarına kendi yaptığı testiyle su döküldü. O an dedim ki 'Yani ölsen bile seni eserin bırakmıyor. Bu sanatı yapmalıyım artık, devam ettirmeliyim.'"

"Hedefimde bu sanatı çok iyi yere getirmek var"

Çetin, atölyeyi temizledikten sonra üretime yeniden başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Artık ürünlerimde biraz farklılaşmaya gittim. Yeniden bir deprem olduğunda ürünlerim kırılmasın diye biraz farklılaşmaya gittim. Dolayısıyla ürünlerin tabanlarını biraz daha geniş ve kalın yapıyorum. Atölyeyi temizlediğimde hiçbir şekilde o depremden bir eser bırakmadım. Hepsini temizledim, tekrar sıfırdan ürettim. Bayağı hızlı şekilde üretiyorum çünkü hedefimde bu sanatı çok iyi yere getirmek var."

Atölyesinin üst katını galeriye dönüştürmek istediğini belirten Çetin, "En güzel ürünleri orada sergilemek istiyorum. İnsanların galeride çömlekçiliğin güzel bir aşamaya geldiğini görmelerini istiyorum. Özellikle gençlerimiz o ürünleri incelediğinde kendileri heveslensinler ve bu sanatı devam ettirsinler, hedefim o." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sındırgı, Ekonomi, Deprem, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

