Depremzede Kadınlar Konteyner Kentinde Organik Sabun Üretiyor

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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki konteyner kente açılan kursta zeytinyağı ve çiçeklerden organik sabun yapmayı öğrenen kadınlar, depremin olumsuz etkinlerinden üretimle uzaklaşıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve IC İbrahim Çeçen Vakfı işbirliğinde, Yunus Emre Mahallesi'ndeki İbrahim Çeçen Vakfı Konteyner Kenti'nde sabun üretimi kursu açıldı.

Haftada 4 gün düzenlenen kursta eğitim alan 48 depremzede kadın, oluşturulan atölyede zeytinyağından organik el sabunu yapıyor.

Sabunda kullanılan yağı, yörede yetişen defne yaprağı ile biberiye, kantaron ve aloe vera gibi çiçeklerle fermente eden kursiyerler, farklı renk, kokularda 50 çeşit oluşturuyor.

Kadınlar, atık yağları geri dönüştürerek temizlikte kullanılan sabunlar da üretiyor.

Artık kendi ellerinden çıkan sabunları kullanmaya başlayan kursiyerler, meslek öğrenip, sosyalleşerek afetin olumsuz etkisinden uzaklaşıyor.

"Biz öğrettik, onlar üretimini yaptılar"

Usta öğretici Ferhan Velioğlu, AA muhabirine, kadınların kursta güzel zaman geçirdiğini söyledi.

Çalışmayla geleneksel bir mesleği de yaşattıklarını dile getiren Velioğlu, şöyle konuştu:

"Hatay'ın yöresel zeytinyağı ve bölgede yetişen çiçeklerle sabunlarımızı zenginleştiriyoruz. 50 çeşit sabunumuz var. Evlerde kullanılan atık yağları da sabun üretiminde değerlendiriyoruz. Kursiyerlerimizin bir nebze de olsa yaralarını sarmak, gözlerindeki yaşı silmek, umut olmak adına eğitim vermeye başladık. Biz öğrettik, onlar üretimini yaptılar. Ellerinde mesleki bir bilezik oldu, gelir elde etmeye de başladılar."

Kursiyerlerden 35 yaşındaki Emine Özyurt da mesleki eğitimin psikolojisine olumlu katkı sunduğunu vurgulayarak, "İnsanın bir şeyler öğrenip yapması kadar güzel şey yok." dedi.

Seda Şahin (48) de ürettiği sabunları temizlikte kullandığını anlattı.

Farklı renk ve kokuda sabunlar ürettiğini belirten 64 yaşındaki Nursel Gezgin de "Atalarımız, dedelerimiz gibi organik sabun yapmayı öğrenmek bizleri mutlu etti." diye konuştu.