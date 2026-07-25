Açıkhava’da Derya Bedavacı rüzgarı - Son Dakika
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Açıkhava’da Derya Bedavacı rüzgarı

Açıkhava’da Derya Bedavacı rüzgarı
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Uluslararası Bursa Festivali'nde sahne alan Derya Bedavacı, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, özgün besteleri ve etkileyici performansıyla büyük beğeni topladı.

Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan sanatçı Derya Bedavacı, özgün besteleri ve etkileyici performansıyla müzikseverlerin hafızalarından silinmeyecek bir geceye imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, kentin kültür sanat iklimini zenginleştirmeye devam ediyor. Festival etkinlik takviminin 3'üncü programında sevilen sanatçı Derya Bedavacı, Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluştu. Başarılı sanatçı Derya Bedavacı, etkileyici performansıyla Açıkhava'yı dolduran binlerce müziksevere duygu dolu ve coşkulu anlar yaşattı. Sevilen eserleri ile büyük beğeni toplayan Derya Bedavacı'nın şarkılarına vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Yoğun ilgi gören konserde sanatçı, güçlü performansı ve sahne enerjisiyle izleyicilerden uzun süre alkış aldı.Konserin sonunda sanatçı Derya Bedavacı'ya gecenin anısına BKSTV Başkan Vekili Nilüfer Çevikel, BKSTV Yönetim Kurulu Üyesi Berk Vardar ve Genel Sekreter Gencer Uçar çiçek takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Açıkhava’da Derya Bedavacı rüzgarı - Son Dakika

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