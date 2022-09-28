DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara 'da "Başkent Kültür Yolu Festivali" ve İstanbul 'da "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" 1- 23 Ekim'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, İstanbul, Beyoğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde sanatseverle buluşacak - Son Dakika

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