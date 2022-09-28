Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde sanatseverle buluşacak - Son Dakika
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Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde sanatseverle buluşacak

28.09.2022 11:28
Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde sanatseverle buluşacak

Devlet Tiyatroları (DT), Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde birçok oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Devlet Tiyatroları (DT), Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde birçok oyunu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Ankara'da "Başkent Kültür Yolu Festivali" ve İstanbul'da "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" 1- 23 Ekim'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde 5 sahnede 35 temsil ve 1 atölye çalışmasıyla seyirci karşısına çıkacak DT'nin programı şöyle:

" Ankara Devlet Tiyatrosu:

1, 2, 4, 5, 6 Ekim, 'İzafiyet', Küçük Tiyatro,

1 Ekim, 'Aşık Veysel', Roma Hamamı,

14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 Ekim, 'Holden'in Külkedileri' Oda Tiyatrosu,

22 Ekim, 'Ankara Manzarası', Kale Kapısı,

1, 2 Ekim, 'Altın Kız', CSO ADA Kamyon Tiyatrosu,

8, 9, 15, 16 Ekim, 'Hayal Dükkanı', CSO ADA Kamyon Tiyatrosu,

22, 23 Ekim, 'Vahşi Ateş ve İzci Kuşlar', CSO ADA Kamyon Tiyatrosu,

İstanbul Devlet Tiyatrosu:

7, 8, 9 Ekim 'Alyoşa', Küçük Tiyatro,

10, 11, 12 Ekim 'Seneye Bugün', Küçük Tiyatro,

Trabzon Devlet Tiyatrosu:

15, 16, 17 Ekim 'Kanlı Nigar', Küçük Tiyatro,

Erzurum Devlet Tiyatrosu:

21, 22, 23 Ekim 'Sersemler Evi', Küçük Tiyatro,

Antalya Devlet Tiyatrosu:

1, 2 Ekim, 'Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatım Atölyesi', Oda Tiyatrosu."

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında DT'nin sergileyeceği oyunlar ise şöyle:

"İstanbul Devlet Tiyatrosu:

1, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15,16 Ekim, 'Kontrabas', Garibaldi Salon 2,

20, 21, 22, 23 Ekim 'Maçın Adamı'e, Garibaldi Salon 2,

3 Ekim, '80 Günde Devr-i Alem', AKM,

10 Ekim, 'Hırçın Kız', AKM,

18 Ekim, 'Karmakarışık', AKM."

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Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, İstanbul, Beyoğlu, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde sanatseverle buluşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Devlet Tiyatroları, Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu festivallerinde sanatseverle buluşacak - Son Dakika
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