Dicle\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 103\'üncü yıl dönümünde çelenk töreniyle başladı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çelenk sunma töreniyle başladı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünde düzenlenen tören, hükümet konağı bahçesinde gerçekleşti. Arı Köyü Pınar Mezrası İlkokulu öğretmeni Melek Dönmez'in sunduğu tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende, Dicle Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, öğrencilerin ve katılımcıların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Programa Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, Dicle Belediye Başkan Vekili Ağa Aydın, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Erdoğan Özkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Vural Karabela, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Selçuk, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, İlçe Müftüsü Serdar Baysoy, İlçe Sağlık Müdürü İsfan Işık, Dicle Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Dayan, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Halil Baytok, birçok kurum amiri, asker, polis, öğretmen ve öğrenci katıldı.